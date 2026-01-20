Как раньше дома не будет: Тамара Глоба рассказала, кому стоит приготовиться к переменам в отношениях с роднёй

ВКонтакте

В 2026 году представителей сразу нескольких знаков зодиака ждут изменения в отношениях с близкими и родственниками. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

Особенно важно обратить внимание на семейные вопросы Козерогам. Для представителей этого знака ключевую роль будут играть партнёрские и родственные связи: именно от поддержки близких и готовности помогать во многом будет зависеть внутренний баланс и ощущение устойчивости.

У Близнецов 2026 год, как отметила астролог, принесёт изменения, связанные с домом. В привычное окружение могут прийти новые люди, а зима и первая половина весны станут временем обучения и освоения чего-то нового — как в бытовом, так и в личном плане.

Скорпионам, по прогнозу Тамары Глобы, придётся столкнуться с непростыми ситуациями в отношениях с родственниками. Возможны сложности в общении со старшими членами семьи. Астролог подчёркивает, что для этого знака периоды полного спокойствия — редкость, и грядущий год вряд ли станет исключением

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.