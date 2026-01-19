Стрельцы будут купаться в любви, а Козероги загонят себя в жёсткие рамки: таро-расклад на понедельник, 19 января

ВКонтакте

Стрельцы ощутят безусловную и яркую любовь к себе, а Козероги перегнут с жёстким режимом, что отразится на здоровье. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 19 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): говорит о вспышке раздражения и эмоциональных срывах на партнёра. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает конструктивный диалог и ощущение, что вас наконец слышат. Здоровье (Десятка Кубков): указывает на улучшение самочувствия через эмоциональный комфорт и общение.

Телец

Любовь (Четвёрка Кубков): символизирует скуку или ощущение, что вам предлагают не то, чего вы на самом деле хотите. Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает необходимость мыслить холодно и принимать решение без сантиментов. Здоровье (Паж Пентаклей): говорит о пользе небольших, но регулярных занятий спортом.

Близнецы

Любовь (Туз Мечей): указывает на разговор, который резко проясняет ситуацию, даже если он звучит жёстко. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): обещает тревожное ожидание и проверку вашего терпения. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): отличное самочувствие.

Рак

Любовь (Десятка Мечей перевёрнутая): говорит о медленном выходе из эмоционально болезненного состояния. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): предрекает стабильную, пусть и монотонную работу. Здоровье (Луна): указывает на влияние тревоги и настроения на общее состояние.

Лев

Любовь (Король Жезлов): символизирует вашу уверенность и желание вести за собой, даже в личных вопросах. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): говорит о риске конфликта, где ваша победа может оказаться сомнительной. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): обещает восстановление при условии баланса нагрузки и отдыха.

Дева

Любовь (Восьмёрка Кубков): предрекает внутреннее решение дистанцироваться от ситуации, которая возникает в отношениях из раза в раз. Профессиональная сфера (Императрица): указывает на карьерный рост, поддержку и удачное развитие идей. Здоровье (Королева Кубков): говорит о необходимости бережного отношения к своему организму.

Весы

Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует заживление старой раны или попытку простить партнёра. Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): предрекает размышления о следующем шаге и выборе направления. Здоровье (Рыцарь Мечей): указывает на ментальное перевозбуждение и эмоциональные срывы.

Скорпион

Любовь (Семёрка Мечей): говорит о недосказанности или желании что-то утаить от второй половинки. Профессиональная сфера (Сила): обещает контроль над ситуацией без давления и жёсткости. Здоровье (Четвёрка Мечей): символизирует потребность в полноценном отдыхе.

Стрелец

Любовь (Шестёрка Жезлов): предрекает ощущение безусловного принятия, поддержки и заботы. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): указывает на неожиданный поворот в делах или смену обстоятельств. Здоровье (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о том, что вы слишком торопитесь и хотите, чтобы выздоровление началось сиюминутно.

Козерог

Любовь (Рыцарь Мечей): символизирует проясняющий разговор, который вы инициируете сами. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает чувство устойчивости и долгосрочной выгоды. Здоровье (Император перевёрнутая): указывает на перенапряжение из-за постоянного самоконтроля. Постарайтесь сделать диету менее жёсткой, а тренировки — менее интенсивными.

Водолей

Любовь (Пятёрка Кубков): говорит о сожалении или мыслях о том, что в отношениях что-то пошло не так. Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): предрекает сомнения в собственных возможностях или неуверенность в выбранной стратегии. Здоровье (Туз Пентаклей): отличное самочувствие.

Рыбы