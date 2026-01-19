Стрельцы будут купаться в любви, а Козероги загонят себя в жёсткие рамки: таро-расклад на понедельник, 19 января

Стрельцы ощутят безусловную и яркую любовь к себе, а Козероги перегнут с жёстким режимом, что отразится на здоровье. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 19 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): говорит о вспышке раздражения и эмоциональных срывах на партнёра.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает конструктивный диалог и ощущение, что вас наконец слышат.
- Здоровье (Десятка Кубков): указывает на улучшение самочувствия через эмоциональный комфорт и общение.
Телец
- Любовь (Четвёрка Кубков): символизирует скуку или ощущение, что вам предлагают не то, чего вы на самом деле хотите.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает необходимость мыслить холодно и принимать решение без сантиментов.
- Здоровье (Паж Пентаклей): говорит о пользе небольших, но регулярных занятий спортом.
Близнецы
- Любовь (Туз Мечей): указывает на разговор, который резко проясняет ситуацию, даже если он звучит жёстко.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): обещает тревожное ожидание и проверку вашего терпения.
- Здоровье (Восьмёрка Жезлов): отличное самочувствие.
Рак
- Любовь (Десятка Мечей перевёрнутая): говорит о медленном выходе из эмоционально болезненного состояния.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): предрекает стабильную, пусть и монотонную работу.
- Здоровье (Луна): указывает на влияние тревоги и настроения на общее состояние.
Лев
- Любовь (Король Жезлов): символизирует вашу уверенность и желание вести за собой, даже в личных вопросах.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): говорит о риске конфликта, где ваша победа может оказаться сомнительной.
- Здоровье (Шестёрка Пентаклей): обещает восстановление при условии баланса нагрузки и отдыха.
Дева
- Любовь (Восьмёрка Кубков): предрекает внутреннее решение дистанцироваться от ситуации, которая возникает в отношениях из раза в раз.
- Профессиональная сфера (Императрица): указывает на карьерный рост, поддержку и удачное развитие идей.
- Здоровье (Королева Кубков): говорит о необходимости бережного отношения к своему организму.
Весы
- Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует заживление старой раны или попытку простить партнёра.
- Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): предрекает размышления о следующем шаге и выборе направления.
- Здоровье (Рыцарь Мечей): указывает на ментальное перевозбуждение и эмоциональные срывы.
Скорпион
- Любовь (Семёрка Мечей): говорит о недосказанности или желании что-то утаить от второй половинки.
- Профессиональная сфера (Сила): обещает контроль над ситуацией без давления и жёсткости.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): символизирует потребность в полноценном отдыхе.
Стрелец
- Любовь (Шестёрка Жезлов): предрекает ощущение безусловного принятия, поддержки и заботы.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): указывает на неожиданный поворот в делах или смену обстоятельств.
- Здоровье (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о том, что вы слишком торопитесь и хотите, чтобы выздоровление началось сиюминутно.
Козерог
- Любовь (Рыцарь Мечей): символизирует проясняющий разговор, который вы инициируете сами.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает чувство устойчивости и долгосрочной выгоды.
- Здоровье (Император перевёрнутая): указывает на перенапряжение из-за постоянного самоконтроля. Постарайтесь сделать диету менее жёсткой, а тренировки — менее интенсивными.
Водолей
- Любовь (Пятёрка Кубков): говорит о сожалении или мыслях о том, что в отношениях что-то пошло не так.
- Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): предрекает сомнения в собственных возможностях или неуверенность в выбранной стратегии.
- Здоровье (Туз Пентаклей): отличное самочувствие.
Рыбы
- Любовь (Королева Пентаклей): обещает заботу и ощущение надёжного плеча.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): указывает на внутренние ограничения, которые сильно влияют на вашу самореализацию.
- Здоровье (Звезда): говорит о восстановлении и ощущении, что становится легче дышать.