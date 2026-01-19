Крёзу и не снилось: Тамара Глоба назвала счастливчика, которого в конце января зацелует денежный бог

ВКонтакте

Конец января может стать по-настоящему судьбоносным периодом для Водолеев. Именно в третьей декаде месяца у представителей этого знака откроется мощный поток возможностей — прежде всего в сфере самореализации и денег, рассказала астролог Тамара Глоба в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

Особое внимание будет приковано к физическим ресурсам Водолея: здоровью, выносливости, способности много работать и выдерживать высокие нагрузки. Усилится интерес к собственным желаниям, вкусам, чувствам и тем направлениям, которые действительно вдохновляют. Всё это напрямую повлияет на успехи в профессии и финансовых вопросах.

Третья декада января и весь февраль подойдут для того, чтобы превратить грёзы в реальный доход. Водолеи смогут разбогатеть на своих интеллектуальных способностях, нестандартном мышлении и накопленном опыте.

Это период, когда Водолей сможет монетизировать свои планы, свои идеи, свои способности интеллектуальные и будет вкладываться тоже в это. Но необходимо внимание к вопросам здоровья», — поясняет Тамара Глоба.

Астролог отмечает, что самый уязвимый период для организма придётся на третью декаду января и вторую половину февраля — в это время важно не игнорировать сигналы организма и не перегружать себя.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.