Тельцам понадобится пауза, а Водолеи удивятся собственной прозорливости: гороскоп на рабочую неделю с 19 по 23 января

В поле внимания может возникнуть новый объект интереса. Это не будет громкое признание, а скорее серия взглядов, задержавшихся на секунду дольше, или вопрос, заданный с нехарактерной мягкостью. А что, если дать этому повороту шанс, не форсируя события, но и не закрываясь?