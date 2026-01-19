14:19

Не ленись и начинай трапезу со второго: приметы на 20 января

В народном календаре 20 января отмечается день Ивана Бражника. С этой датой связано множество поверий — как о том, чего лучше избегать, так и о том, какие знаки подсказывают погоду и будущий урожай.

Что нельзя делать 20 января:

  1. начинать трапезу с супов и других первых блюд — считается, что это может помешать исполнению задуманного;
  2. проводить день в праздности — ленивым поверья сулят нужду и нехватку в течение года;
  3. умываться — вместе с водой можно смыть защиту от обмана и недобрых людей;
  4. истреблять мышей, которых считали предвестниками пополнения в семье, — примета обещает беду и бесплодие;
  5. прогонять диких уток с водоёма — иначе желания так и останутся несбывшимися.

Народные приметы на 20 января:

  1. морозная и ясная погода — к засушливому лету;
  2. серое небо и снег — к щедрому урожаю;
  3. полнолуние — к сильному весеннему разливу рек;
  4. заяц держится близко к норе — скоро пойдёт снег;
  5. много синиц — ждите крепких морозов;
  6. туман над рекой — к хорошему урожаю зерна;
  7. южный ветер — лето будет холодным;
  8. снегопад, согласно приметам, может затянуться до Масленицы;
  9. птицы поют с утра — день обещает быть ясным и тёплым.
