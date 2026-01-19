Не ленись и начинай трапезу со второго: приметы на 20 января

В народном календаре 20 января отмечается день Ивана Бражника. С этой датой связано множество поверий — как о том, чего лучше избегать, так и о том, какие знаки подсказывают погоду и будущий урожай.
Что нельзя делать 20 января:
- начинать трапезу с супов и других первых блюд — считается, что это может помешать исполнению задуманного;
- проводить день в праздности — ленивым поверья сулят нужду и нехватку в течение года;
- умываться — вместе с водой можно смыть защиту от обмана и недобрых людей;
- истреблять мышей, которых считали предвестниками пополнения в семье, — примета обещает беду и бесплодие;
- прогонять диких уток с водоёма — иначе желания так и останутся несбывшимися.
Народные приметы на 20 января:
- морозная и ясная погода — к засушливому лету;
- серое небо и снег — к щедрому урожаю;
- полнолуние — к сильному весеннему разливу рек;
- заяц держится близко к норе — скоро пойдёт снег;
- много синиц — ждите крепких морозов;
- туман над рекой — к хорошему урожаю зерна;
- южный ветер — лето будет холодным;
- снегопад, согласно приметам, может затянуться до Масленицы;
- птицы поют с утра — день обещает быть ясным и тёплым.