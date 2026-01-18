Тамара Глоба рассказала, кого в 2026 году ждёт прорыв, способный изменить всё

ВКонтакте

Известный российский астролог Тамара Глоба в своём прогнозе на 2026 год выделила знак Льва, как одного из главных триумфаторов наступающего периода. По её словам, в жизни представителей этого знака наступает переломный момент, когда их природные лидерские качества раскроются в полную силу и получат долгожданное признание.

Глоба подчеркивает, что для Львов этот год станет временем, когда о них заговорят. Их достижения и компетенции будут высоко оценены коллегами и окружением, а авторитет заметно укрепится. Особое внимание со стороны других людей и заманчивые предложения станут частью повседневности. Астролог отмечает, что поддержка может прийти даже от случайных людей, словно включается помощь высших сил.

Ключевой для реализации обещает быть сфера деятельности вдали от дома. Начиная с февраля откроются отличные возможности для заработка, расширения профессиональных горизонтов и влияния через дальние поездки или проекты на чужбине. Эти начинания, несмотря на возможную сложность, принесут не только материальную отдачу, но и исполнение давних желаний.

Пик возможностей, по прогнозу Глобы, придётся на середину года, когда переход Юпитера в знак Льва создаст особенно благоприятный фон для роста. В это время важно смело браться за новые проекты и решительно отстаивать свои позиции, опираясь на поддержку друзей и союзников.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.