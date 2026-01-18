Раки найдут баланс, а Львы устанут от отношений: таро-расклад на воскресенье, 18 января

ВКонтакте

Раки найдут баланс и точку опоры в работе, а Львы ощутят отношения обременяющими и тяжёлыми для себя. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 18 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Семёрка Жезлов): говорит о необходимости отстаивать себя и свои интересы в отношениях. Профессиональная сфера (Девятка Кубков): предрекает удовлетворение от сделанного и ощущение, что вы заслужили полноценный отдых. Здоровье (Паж Пентаклей): указывает на пользу от заботы о теле через простые, земные вещи.

Телец

Любовь (Король Пентаклей): символизирует надёжность и спокойную близость без пустых обещаний. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): говорит, что мысли о работе не будут давать полноценно расслабиться. Здоровье (Императрица): обещает восстановление через телесный комфорт, вкусную еду и другие удовольствия.

Близнецы

Любовь (Рыцарь Кубков): предрекает романтичный жест или разговор, который неожиданно сильно тронет. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): указывает на освобождение от навязчивых мыслей о работе, вы наконец позволите себе переключиться. Здоровье (Двойка Пентаклей): говорит о перепадах настроения и общей эмоциональной чувствительности.

Рак

Любовь (Четвёрка Кубков): символизирует апатию или ощущение, что вас не слышат, даже если рядом есть человек. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): указывает на баланс: вы позволяете себе не отдавать больше, чем получаете. Здоровье (Отшельник): говорит о пользе от уединения и тишины.

Лев

Любовь (Десятка Жезлов): говорит о чувстве, когда отношения станут обременяющими и тягостными. Профессиональная сфера (Солнце): обещает хорошее финансовое вознаграждение, повышение и признание ваших заслуг. Здоровье (Сила перевёрнутая): символизирует усталость, которую не стоит перекрывать усилием воли.

Дева

Любовь (Туз Мечей): предрекает честный разговор, который многое расставляет по своим местам. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на раздражение и выгорание из-за ожидания моментального результата. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): говорит о медленном, но стабильном восстановлении.

Весы

Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): символизирует попытку не возвращаться к старым сценариям в отношениях. Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает чёткое понимание, что вы будете делать дальше, чтобы достичь успеха. Здоровье (Тройка Пентаклей): указывает на возможность выздоровления при поддержке близких.

Скорпион

Любовь (Луна): говорит о скрытых эмоциях, обиде и недосказанности. Постарайтесь правильно донести до партнёра своё недовольство. Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): предрекает размышления о будущем и смене направления деятельности. Здоровье (Шестёрка Жезлов): значение — отличное самочувствие.

Стрелец

Любовь (Тройка Жезлов): символизирует ожидание новой истории и оптимистичный взгляд в будущее. Профессиональная сфера (Повешенный перевёрнутый): указывает на желание выйти из зависшего состояния и начать самому проявлять инициативу. Здоровье (Семёрка Кубков): говорит о том, что вы закрываете глаза на недуги, которые дают знать о себе уже сейчас.

Козерог

Любовь (Девятка Мечей): предрекает тревожные мысли относительно будущего отношений. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает чувство защищённости и опоры, которое дарит вам собственное дело. Здоровье (Колесо Фортуны): символизирует переменчивое состояние организма.

Водолей

Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): говорит о выходе из эмоционального упадка и вашей способности двигаться дальше. Профессиональная сфера (Тройка Мечей): предрекает неприятную мысль о работе, которую придётся признать. Здоровье (Король Кубков): указывает на слабость эмоциональной сферы.

Рыбы