Раки найдут баланс, а Львы устанут от отношений: таро-расклад на воскресенье, 18 января

Раки найдут баланс и точку опоры в работе, а Львы ощутят отношения обременяющими и тяжёлыми для себя. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 18 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Семёрка Жезлов): говорит о необходимости отстаивать себя и свои интересы в отношениях.
- Профессиональная сфера (Девятка Кубков): предрекает удовлетворение от сделанного и ощущение, что вы заслужили полноценный отдых.
- Здоровье (Паж Пентаклей): указывает на пользу от заботы о теле через простые, земные вещи.
Телец
- Любовь (Король Пентаклей): символизирует надёжность и спокойную близость без пустых обещаний.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): говорит, что мысли о работе не будут давать полноценно расслабиться.
- Здоровье (Императрица): обещает восстановление через телесный комфорт, вкусную еду и другие удовольствия.
Близнецы
- Любовь (Рыцарь Кубков): предрекает романтичный жест или разговор, который неожиданно сильно тронет.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): указывает на освобождение от навязчивых мыслей о работе, вы наконец позволите себе переключиться.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): говорит о перепадах настроения и общей эмоциональной чувствительности.
Рак
- Любовь (Четвёрка Кубков): символизирует апатию или ощущение, что вас не слышат, даже если рядом есть человек.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): указывает на баланс: вы позволяете себе не отдавать больше, чем получаете.
- Здоровье (Отшельник): говорит о пользе от уединения и тишины.
Лев
- Любовь (Десятка Жезлов): говорит о чувстве, когда отношения станут обременяющими и тягостными.
- Профессиональная сфера (Солнце): обещает хорошее финансовое вознаграждение, повышение и признание ваших заслуг.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): символизирует усталость, которую не стоит перекрывать усилием воли.
Дева
- Любовь (Туз Мечей): предрекает честный разговор, который многое расставляет по своим местам.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на раздражение и выгорание из-за ожидания моментального результата.
- Здоровье (Рыцарь Пентаклей): говорит о медленном, но стабильном восстановлении.
Весы
- Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): символизирует попытку не возвращаться к старым сценариям в отношениях.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает чёткое понимание, что вы будете делать дальше, чтобы достичь успеха.
- Здоровье (Тройка Пентаклей): указывает на возможность выздоровления при поддержке близких.
Скорпион
- Любовь (Луна): говорит о скрытых эмоциях, обиде и недосказанности. Постарайтесь правильно донести до партнёра своё недовольство.
- Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): предрекает размышления о будущем и смене направления деятельности.
- Здоровье (Шестёрка Жезлов): значение — отличное самочувствие.
Стрелец
- Любовь (Тройка Жезлов): символизирует ожидание новой истории и оптимистичный взгляд в будущее.
- Профессиональная сфера (Повешенный перевёрнутый): указывает на желание выйти из зависшего состояния и начать самому проявлять инициативу.
- Здоровье (Семёрка Кубков): говорит о том, что вы закрываете глаза на недуги, которые дают знать о себе уже сейчас.
Козерог
- Любовь (Девятка Мечей): предрекает тревожные мысли относительно будущего отношений.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает чувство защищённости и опоры, которое дарит вам собственное дело.
- Здоровье (Колесо Фортуны): символизирует переменчивое состояние организма.
Водолей
- Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): говорит о выходе из эмоционального упадка и вашей способности двигаться дальше.
- Профессиональная сфера (Тройка Мечей): предрекает неприятную мысль о работе, которую придётся признать.
- Здоровье (Король Кубков): указывает на слабость эмоциональной сферы.
Рыбы
- Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): символизирует дисбаланс: сильные чувства есть, но не происходит важного диалога.
- Профессиональная сфера (Мир): обещает завершение важных проектов и внутреннее облегчение.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о периоде снижения сил, бессоннице и апатии.