Не опустошай кошелёк и повремени с уборкой в доме: приметы на 19 января

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне. В этот день особое, сакральное значение придаётся воде. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этой датой.
Что нельзя делать 19 января:
- сплетничать, злословить, ссориться и вступать в конфликты — считается, что негатив вернётся в усиленном виде;
- одалживать деньги — можно отпугнуть удачу;
- посещать парикмахера и стричь волосы — по поверьям, это может навредить судьбе;
- плакать — слёзы в этот день сулят беды и несчастья на весь год;
- стирать бельё — воду считают святой, и «осквернять» её грязной одеждой запрещено;
- заниматься уборкой и выбрасывать еду — это, согласно приметам, ведёт к затяжным проблемам.
Народные приметы на 19 января:
- крепкий мороз — к богатому урожаю зерновых;
- пасмурная и холодная ночь — к хорошему урожаю;
- яркие звёзды на небе — к усилению морозов;
- синие облака в полдень — к плодородному году;
- оттепель — до конца зимы сильных морозов не будет;
- обильный снегопад — к щедрому урожаю;
- ясная погода — к неурожайному году.