Не опустошай кошелёк и повремени с уборкой в доме: приметы на 19 января

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне. В этот день особое, сакральное значение придаётся воде. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этой датой.

Что нельзя делать 19 января:

  1. сплетничать, злословить, ссориться и вступать в конфликты — считается, что негатив вернётся в усиленном виде;
  2. одалживать деньги — можно отпугнуть удачу;
  3. посещать парикмахера и стричь волосы — по поверьям, это может навредить судьбе;
  4. плакать — слёзы в этот день сулят беды и несчастья на весь год;
  5. стирать бельё — воду считают святой, и «осквернять» её грязной одеждой запрещено;
  6. заниматься уборкой и выбрасывать еду — это, согласно приметам, ведёт к затяжным проблемам.

Народные приметы на 19 января:

  1. крепкий мороз — к богатому урожаю зерновых;
  2. пасмурная и холодная ночь — к хорошему урожаю;
  3. яркие звёзды на небе — к усилению морозов;
  4. синие облака в полдень — к плодородному году;
  5. оттепель — до конца зимы сильных морозов не будет;
  6. обильный снегопад — к щедрому урожаю;
  7. ясная погода — к неурожайному году.
