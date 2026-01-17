Не думай об умерших и не ругайся с живыми: приметы на 18 января

В народном календаре 18 января — это Крещенский сочельник, который также называют Голодным вечером из-за строгого поста накануне большого праздника. Этот день был наполнен особыми правилами, приметами и строгими запретами.
Что нельзя делать 18 января:
- Убираться в доме после захода солнца — чтобы не накликать ссоры в семье.
- Злиться, ссориться и ругаться — чтобы не привлечь в дом злые силы.
- Ставить на праздничный стол чётное количество блюд — иначе можно ждать плохих новостей.
- Есть мясо и употреблять алкоголь — это могло привести к болезням.
- Плакать — слезы могли притянуть в жизнь много несчастий.
- Думать об умерших людях — считалось, что они будут тревожить сны.
- Обижать людей, таить в душе злость и обиды — год мог пройти в ссорах и негативе.
- Брать или давать деньги в долг — чтобы весь год не прошёл в нужде.
- Пускать в дом чужих и бродячих животных — верили, что под их видом может скрываться недобрая сущность.
Народные приметы на 18 января:
- Яркие звёзды на небе — к сильным морозам.
- Низкие слоистые облака вечером — к затяжным холодам.
- Сильный ветер с юга — летом будет много гроз.
- Звёзд на небе не видно — летом грибов будет мало.
- Полнолуние — к большому половодью весной.
- Новолуние — текущая погода продержится еще месяц.
- Идёт снег — к хорошему урожаю в наступившем году.
- Снега нет — к неурожаю.