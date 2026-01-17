16:47

Не думай об умерших и не ругайся с живыми: приметы на 18 января

В народном календаре 18 января — это Крещенский сочельник, который также называют Голодным вечером из-за строгого поста накануне большого праздника. Этот день был наполнен особыми правилами, приметами и строгими запретами. 

Что нельзя делать 18 января:

  1. Убираться в доме после захода солнца — чтобы не накликать ссоры в семье.
  2. Злиться, ссориться и ругаться — чтобы не привлечь в дом злые силы.
  3. Ставить на праздничный стол чётное количество блюд — иначе можно ждать плохих новостей.
  4. Есть мясо и употреблять алкоголь — это могло привести к болезням.
  5. Плакать — слезы могли притянуть в жизнь много несчастий.
  6. Думать об умерших людях — считалось, что они будут тревожить сны.
  7. Обижать людей, таить в душе злость и обиды — год мог пройти в ссорах и негативе.
  8. Брать или давать деньги в долг — чтобы весь год не прошёл в нужде.
  9. Пускать в дом чужих и бродячих животных — верили, что под их видом может скрываться недобрая сущность.

Народные приметы на 18 января:

  1. Яркие звёзды на небе — к сильным морозам.
  2. Низкие слоистые облака вечером — к затяжным холодам.
  3. Сильный ветер с юга — летом будет много гроз.
  4. Звёзд на небе не видно — летом грибов будет мало.
  5. Полнолуние — к большому половодью весной.
  6. Новолуние — текущая погода продержится еще месяц.
  7. Идёт снег — к хорошему урожаю в наступившем году.
  8. Снега нет — к неурожаю.
