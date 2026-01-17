Овны сорвутся и скажут правду, а Стрельцы прояснят отношения: таро-расклад на субботу, 17 января

Овны поймают нужный порыв и выскажут правду партнёру, а Стрельцы затеют разговор, который прояснит отношения. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 17 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает откровенный разговор или внезапный порыв сказать правду, которую долго держали при себе.
- Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): говорит о необходимости лавировать между делами, даже если это выходной день.
- Здоровье (Пятёрка Жезлов): указывает на внутреннее напряжение, которое лучше снять физической активностью.
Телец
- Любовь (Императрица): символизирует тепло, телесную близость и желание быть рядом без лишних слов.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): предрекает паузу в делах. Суббота подходит для полного отключения от рабочих мыслей.
- Здоровье (Девятка Кубков): обещает хорошее самочувствие при условии соблюдения умеренности в удовольствиях.
Близнецы
- Любовь (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о том, что действия и ответы от партнёра приходят не так быстро, как хотелось бы.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей): указывает на важные новости или ситуацию.
- Здоровье (Семёрка Пентаклей): символизирует медленное восстановление организма.
Рак
- Любовь (Шестёрка Кубков): предрекает ностальгию, встречу с прошлым или разговор, возвращающий в старые переживания.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): говорит о чувстве устойчивости и понимании, что вы всё делаете правильно.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): указывает на снижение тревожности и более спокойный эмоциональный фон.
Лев
- Любовь (Сила): символизирует притяжение, которое держится не на красивых словах, а на внутренней уверенности.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает напряжение ситуации, но она разрешится, если вы не будете подбрасывать масло в огонь.
- Здоровье (Туз Жезлов): обещает прилив жизненной энергии и отличное настроение.
Дева
- Любовь (Двойка Кубков): говорит о равном диалоге и ощущении, что вас слышат.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): указывает на мучительные и тревожные мысли о работе даже в выходной день.
- Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.
Весы
- Любовь (Тройка Кубков): предрекает лёгкость, долгожданную встречу или приятное общение без драмы.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит, что вы будете пытаться планировать пассивные способы заработка.
- Здоровье (Рыцарь Кубков): указывает, что эмоциональное самочувствие будет зависеть напрямую зависящее от атмосферы вокруг.
Скорпион
- Любовь (Отшельник): символизирует потребность в дистанции и тишине. Постарайтесь объяснить партнёру, что ваши чувства никуда не исчезли.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает ощущение стабильности и уверенности в будущем.
- Здоровье (Пятёрка Кубков): говорит о психоэмоциональной усталости, которую важно не игнорировать.
Стрелец
- Любовь (Влюблённые): предрекает момент выбора или разговор, который проясняет отношения.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): указывает на нежелание что-либо планировать и следовать графику.
- Здоровье (Колесница): отличное самочувствие.
Козерог
- Любовь (Четвёрка Пентаклей): говорит о внутренней закрытости и страхе потерять контроль над чувствами.
- Профессиональная сфера (Император перевёрнутая): предрекает отказ от роли человека, который всё тащит на себе. Вы наконец разгрузите деловые обязанности.
- Здоровье (Король Мечей): указывает на важность ментального расслабления и получения позитивных переживаний.
Водолей
- Любовь (Семёрка Кубков перевёрнутая): символизирует прояснение чувств и исчезновение иллюзий.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): говорит о мысли или идее, которая позже может принести неплохой результат.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): предрекает заживление ран, вывихов и травм.
Рыбы
- Любовь (Король Кубков): говорит о глубоких и чувственных взаимоотношениях.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): указывает на внутренний конфликт и отсутствие веры в себя и свои силы.
- Здоровье (Звезда перевёрнутая): говорит о необходимости беречь силы и не требовать от себя слишком многого.