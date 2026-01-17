Овны сорвутся и скажут правду, а Стрельцы прояснят отношения: таро-расклад на субботу, 17 января

ВКонтакте

Овны поймают нужный порыв и выскажут правду партнёру, а Стрельцы затеют разговор, который прояснит отношения. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 17 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает откровенный разговор или внезапный порыв сказать правду, которую долго держали при себе. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): говорит о необходимости лавировать между делами, даже если это выходной день. Здоровье (Пятёрка Жезлов): указывает на внутреннее напряжение, которое лучше снять физической активностью.

Телец

Любовь (Императрица): символизирует тепло, телесную близость и желание быть рядом без лишних слов. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): предрекает паузу в делах. Суббота подходит для полного отключения от рабочих мыслей. Здоровье (Девятка Кубков): обещает хорошее самочувствие при условии соблюдения умеренности в удовольствиях.

Близнецы

Любовь (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о том, что действия и ответы от партнёра приходят не так быстро, как хотелось бы. Профессиональная сфера (Паж Мечей): указывает на важные новости или ситуацию. Здоровье (Семёрка Пентаклей): символизирует медленное восстановление организма.

Рак

Любовь (Шестёрка Кубков): предрекает ностальгию, встречу с прошлым или разговор, возвращающий в старые переживания. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): говорит о чувстве устойчивости и понимании, что вы всё делаете правильно. Здоровье (Луна перевёрнутая): указывает на снижение тревожности и более спокойный эмоциональный фон.

Лев

Любовь (Сила): символизирует притяжение, которое держится не на красивых словах, а на внутренней уверенности. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает напряжение ситуации, но она разрешится, если вы не будете подбрасывать масло в огонь. Здоровье (Туз Жезлов): обещает прилив жизненной энергии и отличное настроение.

Дева

Любовь (Двойка Кубков): говорит о равном диалоге и ощущении, что вас слышат. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): указывает на мучительные и тревожные мысли о работе даже в выходной день. Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.

Весы

Любовь (Тройка Кубков): предрекает лёгкость, долгожданную встречу или приятное общение без драмы. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит, что вы будете пытаться планировать пассивные способы заработка. Здоровье (Рыцарь Кубков): указывает, что эмоциональное самочувствие будет зависеть напрямую зависящее от атмосферы вокруг.

Скорпион

Любовь (Отшельник): символизирует потребность в дистанции и тишине. Постарайтесь объяснить партнёру, что ваши чувства никуда не исчезли. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает ощущение стабильности и уверенности в будущем. Здоровье (Пятёрка Кубков): говорит о психоэмоциональной усталости, которую важно не игнорировать.

Стрелец

Любовь (Влюблённые): предрекает момент выбора или разговор, который проясняет отношения. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): указывает на нежелание что-либо планировать и следовать графику. Здоровье (Колесница): отличное самочувствие.

Козерог

Любовь (Четвёрка Пентаклей): говорит о внутренней закрытости и страхе потерять контроль над чувствами. Профессиональная сфера (Император перевёрнутая): предрекает отказ от роли человека, который всё тащит на себе. Вы наконец разгрузите деловые обязанности. Здоровье (Король Мечей): указывает на важность ментального расслабления и получения позитивных переживаний.

Водолей

Любовь (Семёрка Кубков перевёрнутая): символизирует прояснение чувств и исчезновение иллюзий. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): говорит о мысли или идее, которая позже может принести неплохой результат. Здоровье (Шестёрка Мечей): предрекает заживление ран, вывихов и травм.

Рыбы