Тамара Глоба рассказала, для кого 2026-й станет годом триумфа

Известный российский астролог Тамара Глоба поделилась прогнозом на 2026 год. По её словам, этот период принесёт яркие победы и долгожданные перемены представителям одного из знаков зодиака.

Астролог уверена, что 2026 год станет для Скорпионов временем мощного подъёма, внутреннего обновления и позитивных изменений. Они почувствуют прилив энергии и сил, чтобы оставить прошлые сложности позади и смело двинуться вперёд. Проблемы, связанные с работой или здоровьем, постепенно отойдут на второй план, уступив место новым возможностям и идеям. Это делает год идеальным для старта проектов, освоения увлечений и даже серьёзной трансформации образа жизни.

Прогноз разбит на ключевые периоды. Уже в январе Скорпионов ждёт удача в поездках, которые могут принести полезные контакты. Однако в конце зимы Глоба рекомендует им обратить повышенное внимание на быт, чтобы своевременно решать возможные мелкие неприятности в доме.

Весна начнётся с творческого подъёма: со второй половины февраля откроется благоприятное окно для самовыражения, запуска блогов или хобби. Март и апрель потребуют сосредоточенности на работе — этот напряжённый, но плодотворный этап станет трамплином для профессионального роста и признания.

Лето, по мнению астролога, будет отмечено удачными путешествиями, которые расширят кругозор и приведут к ценным знакомствам. Ближе к осени, особенно в ноябре, Скорпионам стоит проявить особую внимательность в вопросах документов и формальностей, чтобы избежать досадных недоразумений.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.