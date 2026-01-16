Не выбрасывай остатки еды и не давай деньги в долг: приметы на 17 января

В народном календаре 17 января отмечают день Зосимы-пчельника — покровителя пчёл и хранителя пчеловодства. Главный символ этой даты — мёд, а сам день был окружён множеством поверий, призванных уберечь от бед и привлечь благополучие. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.
Что нельзя делать 17 января:
- Брать или давать деньги в долг — можно лишиться всех своих сбережений.
- Отправляться в дальнюю дорогу — в путешествии могли поджидать неприятности.
- Разговаривать о плохом, упоминать нечистую силу — негативные мысли и слова могли поглотить всю радость.
- Ходить на охоту или рыбалку — это сулило финансовые проблемы и различные неурядицы.
- Выбрасывать остатки еды — чтобы не остаться в бедности.
- Пить алкоголь и после этого выходить из дома — злые духи могли получить над человеком власть.
Народные приметы на 17 января:
- Утром выпало много снега — к щедрому урожаю мёда.
- Лиса забежала во двор — к несчастью.
- Яркое солнце — к крепким морозам.
- Домашние животные отказываются от еды — жди оттепели.
- Алый закат — к сильному ветру.
- Стоит тёплая погода — осень будет такой же.
- Ночь наступила в полнолуние — к большому разливу рек весной.
- Облака плывут низко — к надвигающимся холодам.