15:27

Не выбрасывай остатки еды и не давай деньги в долг: приметы на 17 января

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 17 января отмечают день Зосимы-пчельника — покровителя пчёл и хранителя пчеловодства. Главный символ этой даты — мёд, а сам день был окружён множеством поверий, призванных уберечь от бед и привлечь благополучие. Рассказываем о связанных с этой датой приметах и запретах.

Что нельзя делать 17 января:

  1. Брать или давать деньги в долг — можно лишиться всех своих сбережений.
  2. Отправляться в дальнюю дорогу — в путешествии могли поджидать неприятности.
  3. Разговаривать о плохом, упоминать нечистую силу — негативные мысли и слова могли поглотить всю радость.
  4. Ходить на охоту или рыбалку — это сулило финансовые проблемы и различные неурядицы.
  5. Выбрасывать остатки еды — чтобы не остаться в бедности.
  6. Пить алкоголь и после этого выходить из дома — злые духи могли получить над человеком власть.

Народные приметы на 17 января:

  1. Утром выпало много снега — к щедрому урожаю мёда.
  2. Лиса забежала во двор — к несчастью.
  3. Яркое солнце — к крепким морозам.
  4. Домашние животные отказываются от еды — жди оттепели.
  5. Алый закат — к сильному ветру.
  6. Стоит тёплая погода — осень будет такой же.
  7. Ночь наступила в полнолуние — к большому разливу рек весной.
  8. Облака плывут низко — к надвигающимся холодам.
455
Хобби приметы