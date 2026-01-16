У Водолеев возникнут новые чувства, а для Весов приготовлены неожиданности: таро-расклад на пятницу, 16 января

ВКонтакте

У Водолеев возникнут новые чувства, а для Весов приготовлены У Водолеев появится новая симпатия, а Весы ожидает движение дел и неожиданности на работе. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 16 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Пятёрка Кубков): говорит о разочаровании, которое на самом деле связано не с партнёром, а с вашими ожиданиями от него. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): предрекает резкий порыв — вы броситесь реализовывать новую идею или примете решение на эмоциях. Здоровье (Четвёрка Мечей): указывает на необходимость притормозить и дать нервной системе перерыв.

Телец

Любовь (Девятка Пентаклей): символизирует комфортное одиночество или спокойствие в паре без драм. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о выходе из периода тревоги и ощущении, что почва под ногами возвращается. Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.

Близнецы

Любовь (Семёрка Кубков): указывает на путаницу в чувствах и соблазн идеализировать не того человека. Профессиональная сфера (Королева Мечей): предрекает жёсткий, но честный разговор с начальством или необходимость действовать рационально. Здоровье (Паж Жезлов): символизирует подъём энергии и хорошее настроение.

Рак

Любовь (Туз Пентаклей): говорит о шансе обрести стабильные и здоровые отношения. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает перегрузку и ощущение, что вы тащите больше, чем должны. Здоровье (Луна): указывает на влияние эмоций на самочувствие.

Лев

Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): символизирует неискренность: либо вашу, либо партнёра. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает продуктивное взаимодействие и ощущение, что вас ценят как специалиста. Здоровье (Семёрка Мечей): говорит о скрытой усталости, которую вы предпочитаете не замечать.

Дева

Любовь (Король Пентаклей): указывает на потребность в надёжности и спокойствии в отношениях. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает напряжение, которого можно избежать, если вовремя замечать недовольство в коллективе. Здоровье (Тройка Кубков): символизирует пользу от лёгкости мышления, общения и смены обстановки.

Весы

Любовь (Двойка Мечей): говорит о моменте, когда решение назрело, но вы ещё не готовы его озвучить. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): обещает ускорение дел и неожиданные новости. Здоровье (Королева Пентаклей): отличное самочувствие.

Скорпион

Любовь (Шестёрка Пентаклей): символизирует баланс: наконец партнёр будет готов дать вам то, чего вы истинно достойны. Профессиональная сфера (Десятка Мечей перевёрнутая): предрекает окончание болезненного и запутанного этапа и медленное восстановление. Здоровье (Сила): хорошее самочувствие, прилив энергии.

Стрелец

Любовь (Восьмёрка Кубков): указывает на желание дистанцироваться от эмоционально вымотавшей связи. Профессиональная сфера (Маг): обещает возможность повернуть ситуацию в свою пользу через собственную непоколебимую инициативу. Здоровье (Рыцарь Мечей): символизирует перевозбуждение и риск перегрузить голову.

Козерог

Любовь (Четвёрка Жезлов): говорит о стабильности в отношениях и ощущении, что вам здесь спокойно. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): предрекает ожидание результата и проверку терпения. Здоровье (Повешенный): указывает на застой в теле, задержку жидкости и наличие лишнего веса.

Водолей

Любовь (Паж Кубков): символизирует робкие чувства и аккуратные намёки. Профессиональная сфера (Дьявол перевёрнутая): говорит о попытке выйти из токсичной схемы и недопонимания с коллегами. Здоровье (Двойка Жезлов): указывает на необходимость участвовать в выздоровлении близкого человека.

Рыбы