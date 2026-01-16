У Водолеев возникнут новые чувства, а для Весов приготовлены неожиданности: таро-расклад на пятницу, 16 января

У Водолеев возникнут новые чувства, а для Весов приготовлены У Водолеев появится новая симпатия, а Весы ожидает движение дел и неожиданности на работе. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 16 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Пятёрка Кубков): говорит о разочаровании, которое на самом деле связано не с партнёром, а с вашими ожиданиями от него.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): предрекает резкий порыв — вы броситесь реализовывать новую идею или примете решение на эмоциях.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): указывает на необходимость притормозить и дать нервной системе перерыв.
Телец
- Любовь (Девятка Пентаклей): символизирует комфортное одиночество или спокойствие в паре без драм.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о выходе из периода тревоги и ощущении, что почва под ногами возвращается.
- Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Семёрка Кубков): указывает на путаницу в чувствах и соблазн идеализировать не того человека.
- Профессиональная сфера (Королева Мечей): предрекает жёсткий, но честный разговор с начальством или необходимость действовать рационально.
- Здоровье (Паж Жезлов): символизирует подъём энергии и хорошее настроение.
Рак
- Любовь (Туз Пентаклей): говорит о шансе обрести стабильные и здоровые отношения.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает перегрузку и ощущение, что вы тащите больше, чем должны.
- Здоровье (Луна): указывает на влияние эмоций на самочувствие.
Лев
- Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): символизирует неискренность: либо вашу, либо партнёра.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает продуктивное взаимодействие и ощущение, что вас ценят как специалиста.
- Здоровье (Семёрка Мечей): говорит о скрытой усталости, которую вы предпочитаете не замечать.
Дева
- Любовь (Король Пентаклей): указывает на потребность в надёжности и спокойствии в отношениях.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает напряжение, которого можно избежать, если вовремя замечать недовольство в коллективе.
- Здоровье (Тройка Кубков): символизирует пользу от лёгкости мышления, общения и смены обстановки.
Весы
- Любовь (Двойка Мечей): говорит о моменте, когда решение назрело, но вы ещё не готовы его озвучить.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): обещает ускорение дел и неожиданные новости.
- Здоровье (Королева Пентаклей): отличное самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Шестёрка Пентаклей): символизирует баланс: наконец партнёр будет готов дать вам то, чего вы истинно достойны.
- Профессиональная сфера (Десятка Мечей перевёрнутая): предрекает окончание болезненного и запутанного этапа и медленное восстановление.
- Здоровье (Сила): хорошее самочувствие, прилив энергии.
Стрелец
- Любовь (Восьмёрка Кубков): указывает на желание дистанцироваться от эмоционально вымотавшей связи.
- Профессиональная сфера (Маг): обещает возможность повернуть ситуацию в свою пользу через собственную непоколебимую инициативу.
- Здоровье (Рыцарь Мечей): символизирует перевозбуждение и риск перегрузить голову.
Козерог
- Любовь (Четвёрка Жезлов): говорит о стабильности в отношениях и ощущении, что вам здесь спокойно.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): предрекает ожидание результата и проверку терпения.
- Здоровье (Повешенный): указывает на застой в теле, задержку жидкости и наличие лишнего веса.
Водолей
- Любовь (Паж Кубков): символизирует робкие чувства и аккуратные намёки.
- Профессиональная сфера (Дьявол перевёрнутая): говорит о попытке выйти из токсичной схемы и недопонимания с коллегами.
- Здоровье (Двойка Жезлов): указывает на необходимость участвовать в выздоровлении близкого человека.
Рыбы
- Любовь (Королева Кубков перевёрнутая): предрекает эмоциональную перегруженность и желание закрыться от мира.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): обещает признание и маленькую победу.
- Здоровье (Звезда): символизирует восстановление и ощущение, что телу становится легче.