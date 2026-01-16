Тамара Глоба назвал знак зодиака, которому в 2026 году будут покровительствовать высшие силы

ВКонтакте

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в 2026 году получит особое покровительство высших сил. Согласно её предсказанию, этим знаком-фаворитом станут Рыбы.

По мнению астролога, наступающий год будет для Рыб временем особого расположения судьбы и «небесных помощников». Главным их ресурсом станет не внутренняя сила, а мощная поддержка со стороны семьи, друзей и самого провидения, которое поможет преодолеть любые трудности, включая возможные ограничения, связанные с влиянием планеты Сатурн.

Астролог подробно описала ключевые периоды года. Январь станет временем поиска баланса между личными амбициями и необходимостью принять помощь близких. Весна, особенно март и апрель, откроет наиболее благоприятное окно для старта творческих проектов и бизнес-инициатив, где решающую роль сыграет поддержка единомышленников. Летний сезон будет посвящён любви, семейным делам и вдохновению, которое Рыбы смогут черпать в своём окружении.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.