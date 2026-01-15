Близнецов будет тянуть в прошлое, а Скорпионы выйдут из бедности: таро-расклад на четверг, 15 января

ВКонтакте

Близнецам будет хотеться вернуться к прошлым отношениям, а Скорпионы выровняют финансовую ситуацию. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 15 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Рыцарь Мечей): день может принести внезапный и серьёзный разговор или импульсивное признание, о котором потом придётся думать. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о раздражении из-за рутины и ощущения, что ваши усилия не ценят. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): указывает на снижение внутренних ресурсов. Старайтесь больше не геройствовать.

Телец

Любовь (Королева Жезлов): символизирует уверенность в себе, которая будет приковывать внимание. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предрекает ситуацию, где кто-то играет не совсем честно. Здоровье (Десятка Кубков): хорошее самочувствие.

Близнецы

Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): указывает на попытку не возвращаться в прошлое, даже если туда будет сильно тянуть. Профессиональная сфера (Король Мечей): обещает разговор, где прояснятся очень многие рабочие нюансы. Здоровье (Двойка Жезлов): символизирует сбитый режим, который лишает вас энергии.

Рак

Любовь (Тройка Кубков): говорит о лёгкости, флирте или приятном общении без обязательств. Профессиональная сфера (Девятка Жезлов): символизирует сильную усталость и выгорание. Здоровье (Луна перевёрнутая): указывает на выход из тревожного состояния.

Лев

Любовь (Императрица): символизирует желание заботы, тепла и телесной близости. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): говорит о страхе нестабильности или нехватке поддержки. Здоровье (Король Кубков): отличное самочувствие.

Дева

Любовь (Семёрка Жезлов): предрекает защиту своих границ даже ценой внутреннего напряжения. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот в делах, который будет сложно контролировать. Здоровье (Тройка Пентаклей): говорит о пользе оздоровительных практик.

Весы

Любовь (Паж Кубков перевёрнутая): указывает на неуверенность в собственных чувствах или страх быть неправильно понятыми. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): предрекает жонглирование задачами и решения, принятые на ходу. Здоровье (Дьявол перевёрнутая): символизирует шанс отказаться от вредных привычек.

Скорпион

Любовь (Маг): говорит о возможности влиять на ситуацию в паре словом или поступком. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): предрекает постепенный выход из сложного финансового периода. Здоровье (Десятка Мечей): указывает на сильное переутомление и моральный упадок.

Стрелец

Любовь (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): символизирует паузу в общении со второй половинкой. Профессиональная сфера (Император): обещает порядок в работе и жёсткие рамки. Здоровье (Паж Пентаклей): говорит о необходимости начать заботу о себе с малого.

Козерог

Любовь (Четвёрка Кубков): указывает на эмоциональную закрытость и скуку. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): предрекает взгляд в будущее и планирование следующих шагов. Здоровье (Семёрка Кубков): символизирует халатное отношение к собственному состоянию организма и желание закрыть глаза на проблемы.

Водолей

Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): говорит о временном недопонимании с партнёром. Профессиональная сфера (Сила): обещает результат через выбор спокойного и рассудительного мышления. Здоровье (Рыцарь Жезлов): хорошее самочувствие.

Рыбы