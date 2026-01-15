Близнецов будет тянуть в прошлое, а Скорпионы выйдут из бедности: таро-расклад на четверг, 15 января

Близнецам будет хотеться вернуться к прошлым отношениям, а Скорпионы выровняют финансовую ситуацию. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 15 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Рыцарь Мечей): день может принести внезапный и серьёзный разговор или импульсивное признание, о котором потом придётся думать.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о раздражении из-за рутины и ощущения, что ваши усилия не ценят.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): указывает на снижение внутренних ресурсов. Старайтесь больше не геройствовать.
Телец
- Любовь (Королева Жезлов): символизирует уверенность в себе, которая будет приковывать внимание.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предрекает ситуацию, где кто-то играет не совсем честно.
- Здоровье (Десятка Кубков): хорошее самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): указывает на попытку не возвращаться в прошлое, даже если туда будет сильно тянуть.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): обещает разговор, где прояснятся очень многие рабочие нюансы.
- Здоровье (Двойка Жезлов): символизирует сбитый режим, который лишает вас энергии.
Рак
- Любовь (Тройка Кубков): говорит о лёгкости, флирте или приятном общении без обязательств.
- Профессиональная сфера (Девятка Жезлов): символизирует сильную усталость и выгорание.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): указывает на выход из тревожного состояния.
Лев
- Любовь (Императрица): символизирует желание заботы, тепла и телесной близости.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): говорит о страхе нестабильности или нехватке поддержки.
- Здоровье (Король Кубков): отличное самочувствие.
Дева
- Любовь (Семёрка Жезлов): предрекает защиту своих границ даже ценой внутреннего напряжения.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот в делах, который будет сложно контролировать.
- Здоровье (Тройка Пентаклей): говорит о пользе оздоровительных практик.
Весы
- Любовь (Паж Кубков перевёрнутая): указывает на неуверенность в собственных чувствах или страх быть неправильно понятыми.
- Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): предрекает жонглирование задачами и решения, принятые на ходу.
- Здоровье (Дьявол перевёрнутая): символизирует шанс отказаться от вредных привычек.
Скорпион
- Любовь (Маг): говорит о возможности влиять на ситуацию в паре словом или поступком.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): предрекает постепенный выход из сложного финансового периода.
- Здоровье (Десятка Мечей): указывает на сильное переутомление и моральный упадок.
Стрелец
- Любовь (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): символизирует паузу в общении со второй половинкой.
- Профессиональная сфера (Император): обещает порядок в работе и жёсткие рамки.
- Здоровье (Паж Пентаклей): говорит о необходимости начать заботу о себе с малого.
Козерог
- Любовь (Четвёрка Кубков): указывает на эмоциональную закрытость и скуку.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): предрекает взгляд в будущее и планирование следующих шагов.
- Здоровье (Семёрка Кубков): символизирует халатное отношение к собственному состоянию организма и желание закрыть глаза на проблемы.
Водолей
- Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): говорит о временном недопонимании с партнёром.
- Профессиональная сфера (Сила): обещает результат через выбор спокойного и рассудительного мышления.
- Здоровье (Рыцарь Жезлов): хорошее самочувствие.
Рыбы
- Любовь (Звезда перевёрнутая): символизирует сомнения в любви и расположении к вам второй половинки.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): указывает на ощущение внутреннего ограничения и невозможности реализовать свой потенциал.
- Здоровье (Туз Кубков): говорит о восстановлении через позитивные эмоции и заботу о себе.