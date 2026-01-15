Любимчик под властью самой Венеры: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому стоило бы задуматься о рандеву

ВКонтакте

Стрельцам важно задуматься о романтике, потому что наступивший год идеально подходит для построения прочных отношений и сохранения уже имеющихся. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

По прогнозу, уже с марта у представителей этого знака начинается сильный и позитивный период, связанный с чувствами и творчеством. Удача будет сопутствовать не только в любви, но и в поездках — личных и деловых.

Здесь возможности не только иммиграции, но и переездов. Здесь приобретение недвижимости и имущества вдали от дома. И у Стрельца это важное время для любви и детей», — подытожила астролог.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.