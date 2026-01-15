Не говори о тёмных силах и сторонись тяжёлой работы: приметы на 16 января

В народном календаре 16 января — Гордеев день, считавшийся самым опасным днём святок. Верили, что нечистая сила в эту дату особенно сильна, поэтому соблюдение запретов было строгим правилом. Рассказываем о них подробнее.
Что нельзя делать 16 января:
- бахвалиться своими успехами — удача отвернётся;
- хвастаться здоровьем или достатком — можно всё потерять;
- браться за тяжёлую работу — весь год пройдёт в трудах;
- ругаться и злиться — благополучие уйдёт из дома;
- говорить о нечистой силе, чтобы не привлечь её внимание;
- заглядывать в печную трубу — иначе можно стать заикой.
Народные приметы на 16 января:
- белые тучи на небе — к метели;
- иней на ветвях — к ясной погоде;
- яркие звёзды — к солнечному дню;
- снег идёт с утра до вечера — к лютой ночной стуже;
- кольцо вокруг закатного солнца — к морозам и снегопаду;
- треск деревьев в лесу — к сильному холоду.