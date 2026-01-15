13:49

Не говори о тёмных силах и сторонись тяжёлой работы: приметы на 16 января

В народном календаре 16 января — Гордеев день, считавшийся самым опасным днём святок. Верили, что нечистая сила в эту дату особенно сильна, поэтому соблюдение запретов было строгим правилом. Рассказываем о них подробнее.

Что нельзя делать 16 января:

  1. бахвалиться своими успехами — удача отвернётся;
  2. хвастаться здоровьем или достатком — можно всё потерять;
  3. браться за тяжёлую работу — весь год пройдёт в трудах;
  4. ругаться и злиться — благополучие уйдёт из дома;
  5. говорить о нечистой силе, чтобы не привлечь её внимание;
  6. заглядывать в печную трубу — иначе можно стать заикой.

Народные приметы на 16 января:

  1. белые тучи на небе — к метели;
  2. иней на ветвях — к ясной погоде;
  3. яркие звёзды — к солнечному дню;
  4. снег идёт с утра до вечера — к лютой ночной стуже;
  5. кольцо вокруг закатного солнца — к морозам и снегопаду;
  6. треск деревьев в лесу — к сильному холоду.
