Не стриги волосы и не пей алкоголь: приметы на 15 января

В народном календаре 15 января носит говорящее название — Куриный день (или Сильвестров день). Эта дата была посвящена заботе о домашней птице и сопровождалась множеством поверий, призванных уберечь от неприятностей и предсказать погоду. О самых интересных запретах и приметах — в нашей лёгкой памятке.

Чего лучше не делать 15 января:

  1. Есть мясо птицы, особенно курятину — к большим бедам в будущем.
  2. Пить алкоголь — можно сильно захворать.
  3. Выбрасывать хлебные крошки со стола — к безденежью в доме.
  4. Стричь волосы — чтобы они не стали плохо расти.
  5. Делать уборку в доме — можно разозлить домового, и он начнёт пакостить.
  6. Поднимать куриные перья с земли — к уходу счастья и радости из жизни.

Народные приметы на  15 января:

  1. Вечером облака синеют — жди перемены погоды.
  2. Сорока прячется под крышу — это к метели.
  3. Месяц на небе ясный и чёткий — к ветру, а если блеклый и тусклый — к морозам.
  4. Петухи поют рано — сулит скорое потепление.
  5. Домашняя птица купается в снегу — к оттепели на несколько дней.
