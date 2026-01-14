Не стриги волосы и не пей алкоголь: приметы на 15 января

В народном календаре 15 января носит говорящее название — Куриный день (или Сильвестров день). Эта дата была посвящена заботе о домашней птице и сопровождалась множеством поверий, призванных уберечь от неприятностей и предсказать погоду. О самых интересных запретах и приметах — в нашей лёгкой памятке.
Чего лучше не делать 15 января:
- Есть мясо птицы, особенно курятину — к большим бедам в будущем.
- Пить алкоголь — можно сильно захворать.
- Выбрасывать хлебные крошки со стола — к безденежью в доме.
- Стричь волосы — чтобы они не стали плохо расти.
- Делать уборку в доме — можно разозлить домового, и он начнёт пакостить.
- Поднимать куриные перья с земли — к уходу счастья и радости из жизни.
Народные приметы на 15 января:
- Вечером облака синеют — жди перемены погоды.
- Сорока прячется под крышу — это к метели.
- Месяц на небе ясный и чёткий — к ветру, а если блеклый и тусклый — к морозам.
- Петухи поют рано — сулит скорое потепление.
- Домашняя птица купается в снегу — к оттепели на несколько дней.