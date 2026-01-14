Львы разочаруются из-за пустых обещаний, а Девы больше не смогут притворяться: таро-расклад на среду, 14 января

Львы разочаруются в бессмысленных словах и пустых обещаниях, а Девы больше не смогут притворяться, что всё в отношениях хорошо. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 14 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Пятёрка Мечей): предрекает разговор, после которого становится ясно, кто на самом деле заинтересован в отношениях, а кто в них выгорел.
- Профессиональная сфера (Королева Пентаклей перевёрнутая): указывает на усталость от работы «за всех» и риск сорваться из-за мелочи.
- Здоровье (Дьявол): говорит, что ваше тело будет острее реагировать на вредные привычки.
Телец
- Любовь (Семёрка Кубков): символизирует иллюзии: партнёр может казаться вам лучше, чем он есть на самом деле.
- Профессиональная сфера (Туз Мечей): предрекает резкую мысль или новость, после которой планы уже не будут прежними.
- Здоровье (Четвёрка Пентаклей): указывает на зажимы и напряжение в теле.
Близнецы
- Любовь (Суд): говорит о возвращении вопросов или человека, которого вы давно отпустили.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов перевёрнутая): предрекает момент, когда хочется перестать бороться и признать свою сильную усталость.
- Здоровье (Паж Жезлов): символизирует всплеск энергии, но нестабильный и быстро заканчивающийся.
Рак
- Любовь (Восьмёрка Кубков): указывает на внутреннее решение наконец уйти, даже если вслух вы не решитесь это озвучить.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): предрекает важный разговор о деньгах, стабильности или долгосрочных гарантиях.
- Здоровье (Луна): говорит о психосоматике: тело сегодня напрямую отражает тревоги.
Лев
- Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): символизирует разочарование в красивых словах и пустых обещаниях.
- Профессиональная сфера (Башня): предрекает резкое событие — от увольнения до срыва различных деловых договорённостей.
- Здоровье (Семёрка Мечей): указывает на истощение, которое вы предпочитаете не замечать.
Дева
- Любовь (Двойка Мечей перевёрнутая): говорит о моменте, когда больше не получается делать вид, что в паре всё нормально.
- Профессиональная сфера (Маг): предрекает ситуацию, где придётся действовать быстро и убедительно.
- Здоровье (Императрица): символизирует восстановление через телесный комфорт, вкусную еду и заботу.
Весы
- Любовь (Тройка Мечей): указывает на болезненную правду, которая всё равно лучше затянувшегося самообмана.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): символизирует давление со стороны сильной фигуры или необходимость взять большую ответственность.
- Здоровье (Колесо Фортуны): говорит о скачках самочувствия.
Скорпион
- Любовь (Дьявол перевёрнутая): символизирует попытку вырваться из токсичной привязанности или старого сценария.
- Профессиональная сфера (Десятка Мечей): говорит, что вскоре вас ждёт финал — завершение работы или проектов.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Стрелец
- Любовь (Паж Кубков): говорит о неожиданной нежности или разговоре, который сильно тронет.
- Профессиональная сфера (Повешенный): предрекает задержки и ощущение, что от вас сейчас ничего не зависит.
- Здоровье (Пятёрка Жезлов): символизирует внутреннее напряжение и раздражительность.
Козерог
- Любовь (Император перевёрнутая): указывает на борьбу за власть в паре или усталость от контроля.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает шанс, который кажется мелким, но имеет потенциал роста.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): говорит о потребности расслабиться и даже обратиться к специалисту, работающего с ментальным состоянием.
Водолей
- Любовь (Восьмёрка Жезлов): символизирует резкое сближение или новость, меняющую динамику отношений.
- Профессиональная сфера (Луна перевёрнутая): предрекает разоблачение иллюзий и прояснение деталей.
- Здоровье (Королева Пентаклей): указывает на необходимость восстановления режима после новогодних праздников.
Рыбы
- Любовь (Пятёрка Кубков): говорит о сожалениях, чувстве горькой утраты, но карты указывают, что в будущем вы исцелитесь.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает холодное и рассудочное, но правильное решение.
- Здоровье (Звезда): символизирует медленное, но устойчивое восстановление.