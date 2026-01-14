Львы разочаруются из-за пустых обещаний, а Девы больше не смогут притворяться: таро-расклад на среду, 14 января

ВКонтакте

Львы разочаруются в бессмысленных словах и пустых обещаниях, а Девы больше не смогут притворяться, что всё в отношениях хорошо. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 14 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Пятёрка Мечей): предрекает разговор, после которого становится ясно, кто на самом деле заинтересован в отношениях, а кто в них выгорел. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей перевёрнутая): указывает на усталость от работы «за всех» и риск сорваться из-за мелочи. Здоровье (Дьявол): говорит, что ваше тело будет острее реагировать на вредные привычки.

Телец

Любовь (Семёрка Кубков): символизирует иллюзии: партнёр может казаться вам лучше, чем он есть на самом деле. Профессиональная сфера (Туз Мечей): предрекает резкую мысль или новость, после которой планы уже не будут прежними. Здоровье (Четвёрка Пентаклей): указывает на зажимы и напряжение в теле.

Близнецы

Любовь (Суд): говорит о возвращении вопросов или человека, которого вы давно отпустили. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов перевёрнутая): предрекает момент, когда хочется перестать бороться и признать свою сильную усталость. Здоровье (Паж Жезлов): символизирует всплеск энергии, но нестабильный и быстро заканчивающийся.

Рак

Любовь (Восьмёрка Кубков): указывает на внутреннее решение наконец уйти, даже если вслух вы не решитесь это озвучить. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): предрекает важный разговор о деньгах, стабильности или долгосрочных гарантиях. Здоровье (Луна): говорит о психосоматике: тело сегодня напрямую отражает тревоги.

Лев

Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): символизирует разочарование в красивых словах и пустых обещаниях. Профессиональная сфера (Башня): предрекает резкое событие — от увольнения до срыва различных деловых договорённостей. Здоровье (Семёрка Мечей): указывает на истощение, которое вы предпочитаете не замечать.

Дева

Любовь (Двойка Мечей перевёрнутая): говорит о моменте, когда больше не получается делать вид, что в паре всё нормально. Профессиональная сфера (Маг): предрекает ситуацию, где придётся действовать быстро и убедительно. Здоровье (Императрица): символизирует восстановление через телесный комфорт, вкусную еду и заботу.

Весы

Любовь (Тройка Мечей): указывает на болезненную правду, которая всё равно лучше затянувшегося самообмана. Профессиональная сфера (Король Жезлов): символизирует давление со стороны сильной фигуры или необходимость взять большую ответственность. Здоровье (Колесо Фортуны): говорит о скачках самочувствия.

Скорпион

Любовь (Дьявол перевёрнутая): символизирует попытку вырваться из токсичной привязанности или старого сценария. Профессиональная сфера (Десятка Мечей): говорит, что вскоре вас ждёт финал — завершение работы или проектов. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Стрелец

Любовь (Паж Кубков): говорит о неожиданной нежности или разговоре, который сильно тронет. Профессиональная сфера (Повешенный): предрекает задержки и ощущение, что от вас сейчас ничего не зависит. Здоровье (Пятёрка Жезлов): символизирует внутреннее напряжение и раздражительность.

Козерог

Любовь (Император перевёрнутая): указывает на борьбу за власть в паре или усталость от контроля. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает шанс, который кажется мелким, но имеет потенциал роста. Здоровье (Четвёрка Мечей): говорит о потребности расслабиться и даже обратиться к специалисту, работающего с ментальным состоянием.

Водолей

Любовь (Восьмёрка Жезлов): символизирует резкое сближение или новость, меняющую динамику отношений. Профессиональная сфера (Луна перевёрнутая): предрекает разоблачение иллюзий и прояснение деталей. Здоровье (Королева Пентаклей): указывает на необходимость восстановления режима после новогодних праздников.

Рыбы