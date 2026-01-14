Нож в спину: Тамара Глоба предупредила знак зодиака, который столкнётся с недоверием от родных и близких

ВКонтакте

С наступлением 2026 года рождённым под знаком Стрелец нужно чаще уделять внимание друзьям и близким, чтобы гармонизировать отношения. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

В наступившем году представителям огненного знака придётся справляться с некоторыми трудностями. И в первую очередь, как отмечает астролог, это касается взаимоотношений с родными и близкими: «Придётся преодолевать недоверие периодически от людей, которые, казалось бы, всегда были в его поле зрения, дружили с ним, общались, давали ему возможности».

И это нужно будет преодолевать, потому что все возможности для компенсации и преодоления будут, но будут [и] духовные проблемы, будет иногда разочарование, будет усталость. И вот это, наверное, главные факторы, которые затронут Стрельца», — предупреждает Глоба.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.