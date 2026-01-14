Лунный календарь стрижек на февраль 2026 года: когда можно и нельзя ходить к парикмахеру

ВКонтакте

Нередко россияне планируют визит к парикмахеру с оглядкой на лунный календарь — считается, что фазы земной спутницы могут влиять на рост и состояние волос. Научных подтверждений этому нет, но традиция остаётся популярной. Рассказываем, какие дни в феврале 2026 года считаются удачными для стрижек, окрашивания и ухода.

Фазы Луны в феврале 2026 года:

растущая Луна — 1 февраля и с 18 по 29 февраля (подходит для стрижек «на рост»: волосы, по поверьям, отрастают быстрее), убывающая Луна — с 3 по 16 февраля (лучший вариант для тех, кто хочет сохранить форму причёски надолго), полнолуние — 2 февраля (считается благоприятным днём, но не для резких экспериментов), новолуние — 17 февраля (стрижки и окрашивание не рекомендуются, лучше ограничиться уходом).

Самыми удачными днями для стрижки астрологи называют 1, 2, 4, 8, 14, 16, 22, 24 и 28 февраля. Эти даты подходят как для смены образа, так и для обычного подравнивания. От визита к парикмахеру советуют отказаться 10, 12, 19, 20, 26 и 27 февраля, однако самым невыгодным для смены имиджа считается 17 февраля — день новолуния.

Считается, что стрижка в определённые дни может привлечь финансовую удачу. В феврале 2026 года к таким датам относят: 1–4, 14, 21–23 и 25 февраля. По поверьям, в эти даты важно не спешить, не стричься самостоятельно и заранее настроиться на позитивный результат.

Для масок, массажа кожи головы и спа-процедур лучше выбирать дни убывающей Луны — согласно поверьям, волосы в этот период лучше принимают уход. Для окрашивания и ухода тоже существуют правильные даты: запись можно планировать на 1, 2, 4, 5, 10, 14, 21, 23 и 28 февраля, а вот 7, 18, 19 и 24 февраля этого делать не стоит.