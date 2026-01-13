Не ходи на охоту и воздержись от рыбных блюд: приметы на 14 января

В народной традиции 14 января — не только Старый Новый год, но и Васильев день, с которым связано множество запретов и погодных примет, определяющих грядущее. Рассказываем о них подробнее.
Что нельзя делать 14 января:
- брать или давать деньги в долг, чтобы не навлечь финансовые проблемы на весь год;
- надевать старые вещи — иначе прошлые неудачи перейдут в новый год;
- переедать и злоупотреблять алкоголем — это притянет неприятности;
- убираться в доме и выносить мусор — подобные ритуалы лишают удачи;
- ходить на охоту — убийство животного в этот день сулит беды семье;
- ругаться и обижать людей — удача может надолго отвернуться;
- садиться за праздничный стол в тёмной одежде — это привлекает невзгоды;
- есть рыбу — по поверью, можно лишиться голоса.
Народные приметы на 14 января:
- туман, мороз и снег — к богатому урожаю;
- вьюга сулит урожай орехов;
- звёздная ночь — летом будет много ягод;
- сильный снегопад — к тёплому и ясному лету;
- оттепель — лето ожидается холодным;
- снег утром — весна будет поздней;
- яркое сияние звёзд — к скорым крепким морозам.