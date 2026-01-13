12:13

Не ходи на охоту и воздержись от рыбных блюд: приметы на 14 января

В народной традиции 14 января — не только Старый Новый год, но и Васильев день, с которым связано множество запретов и погодных примет, определяющих грядущее. Рассказываем о них подробнее.

Что нельзя делать 14 января:

  1. брать или давать деньги в долг, чтобы не навлечь финансовые проблемы на весь год;
  2. надевать старые вещи — иначе прошлые неудачи перейдут в новый год;
  3. переедать и злоупотреблять алкоголем — это притянет неприятности;
  4. убираться в доме и выносить мусор — подобные ритуалы лишают удачи;
  5. ходить на охоту — убийство животного в этот день сулит беды семье;
  6. ругаться и обижать людей — удача может надолго отвернуться;
  7. садиться за праздничный стол в тёмной одежде — это привлекает невзгоды;
  8. есть рыбу — по поверью, можно лишиться голоса.

Народные приметы на 14 января:

  1. туман, мороз и снег — к богатому урожаю;
  2. вьюга сулит урожай орехов;
  3. звёздная ночь — летом будет много ягод;
  4. сильный снегопад — к тёплому и ясному лету;
  5. оттепель — лето ожидается холодным;
  6. снег утром — весна будет поздней;
  7. яркое сияние звёзд — к скорым крепким морозам.
