Скорпионы ворвутся на брачный рынок, а Стрельцов ожидает романтика: таро-расклад на вторник, 13 января

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Скорпионам надоест быть одиночками, и они отправятся на поиски любви, а Стрельцов ждут свидания и романтика. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 13 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Пятёрка Жезлов): символизирует напряжённый диалог. Но помните: важно не победить, а быть услышанным. Профессиональная сфера (Маг): обещает возможность повлиять на ситуацию словами или решением. Здоровье (Десятка Жезлов перевёрнутая): говорит об уходе усталости, если перестать тянуть на себе лишнее.

Телец

Любовь (Королева Пентаклей): указывает на спокойствие, глубину и надёжность в паре. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предрекает хитрый манёвр или желание обойти правила. Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.

Близнецы

Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает важный разговор, который может многое прояснить. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает продуктивное взаимодействие и ощущение полезности. Здоровье (Паж Кубков): указывает на улучшение самочувствия через позитивные эмоции и приятные мелочи.

Рак

Любовь (Луна перевёрнутая): символизирует спад тревожности и прояснение чувств. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): предрекает поддержку коллег и справедливую награду за труды. Здоровье (Королева Кубков): говорит о периоде, когда психика будет особенно чувствительна к внешним раздражителям.

Лев

Любовь (Сила): указывает на вашу уверенность в себе и способность привлекать противоположный пол. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает, что кризис в работе минует вас. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о снижении внутреннего ресурса и необходимости беречь силы.

Дева

Любовь (Восьмёрка Мечей): символизирует конфликты в паре из-за нежелания слышать друг друга. Профессиональная сфера (Паж Мечей): обещает новости, проверки или повышенное внимание к деталям. Здоровье (Звезда): говорит о постепенном восстановлении и ощущении надежды в области самочувствия.

Весы

Любовь (Двойка Кубков): указывает на равный диалог и личностную совместимость с партнёром. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): предрекает необходимость защищать свои интересы в коллективе. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): отличное самочувствие.

Скорпион

Любовь (Отшельник перевёрнутая): говорит о вашей готовности выйти из состояния одиночества на поиски пары. Профессиональная сфера (Десятка Мечей): символизирует вашу жёсткость и авторитарность. Стоит быть мягче с подчинёнными или коллегами. Здоровье (Сила перевёрнутая): указывает на временную слабость и потребность в сберегательном режиме.

Стрелец

Любовь (Туз Кубков): обещает тёплые признания, красивые свидания и жесты. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): говорит о внутренней суете и спешке. Здоровье (Шестёрка Мечей): символизирует постепенное выздоровление.

Козерог

Любовь (Рыцарь Пентаклей): указывает на надёжность и спокойное развитие отношений. Профессиональная сфера (Суд): предрекает важное решение и подведение деловых итогов. Здоровье (Император): говорит о сильном иммунитете и физическом состоянии.

Водолей

Любовь (Восьмёрка Кубков): символизирует отказ от старых сценариев в отношениях и обнаружение собственных слабостей, которые мешают личностному развитию. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот или новость. Здоровье (Паж Мечей перевёрнутая): указывает на истощение нервной системы.

Рыбы