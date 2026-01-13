Скорпионы ворвутся на брачный рынок, а Стрельцов ожидает романтика: таро-расклад на вторник, 13 января

Скорпионам надоест быть одиночками, и они отправятся на поиски любви, а Стрельцов ждут свидания и романтика. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 13 января, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Пятёрка Жезлов): символизирует напряжённый диалог. Но помните: важно не победить, а быть услышанным.
- Профессиональная сфера (Маг): обещает возможность повлиять на ситуацию словами или решением.
- Здоровье (Десятка Жезлов перевёрнутая): говорит об уходе усталости, если перестать тянуть на себе лишнее.
Телец
- Любовь (Королева Пентаклей): указывает на спокойствие, глубину и надёжность в паре.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предрекает хитрый манёвр или желание обойти правила.
- Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает важный разговор, который может многое прояснить.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает продуктивное взаимодействие и ощущение полезности.
- Здоровье (Паж Кубков): указывает на улучшение самочувствия через позитивные эмоции и приятные мелочи.
Рак
- Любовь (Луна перевёрнутая): символизирует спад тревожности и прояснение чувств.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): предрекает поддержку коллег и справедливую награду за труды.
- Здоровье (Королева Кубков): говорит о периоде, когда психика будет особенно чувствительна к внешним раздражителям.
Лев
- Любовь (Сила): указывает на вашу уверенность в себе и способность привлекать противоположный пол.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): предрекает, что кризис в работе минует вас.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о снижении внутреннего ресурса и необходимости беречь силы.
Дева
- Любовь (Восьмёрка Мечей): символизирует конфликты в паре из-за нежелания слышать друг друга.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей): обещает новости, проверки или повышенное внимание к деталям.
- Здоровье (Звезда): говорит о постепенном восстановлении и ощущении надежды в области самочувствия.
Весы
- Любовь (Двойка Кубков): указывает на равный диалог и личностную совместимость с партнёром.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): предрекает необходимость защищать свои интересы в коллективе.
- Здоровье (Рыцарь Пентаклей): отличное самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Отшельник перевёрнутая): говорит о вашей готовности выйти из состояния одиночества на поиски пары.
- Профессиональная сфера (Десятка Мечей): символизирует вашу жёсткость и авторитарность. Стоит быть мягче с подчинёнными или коллегами.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): указывает на временную слабость и потребность в сберегательном режиме.
Стрелец
- Любовь (Туз Кубков): обещает тёплые признания, красивые свидания и жесты.
- Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): говорит о внутренней суете и спешке.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): символизирует постепенное выздоровление.
Козерог
- Любовь (Рыцарь Пентаклей): указывает на надёжность и спокойное развитие отношений.
- Профессиональная сфера (Суд): предрекает важное решение и подведение деловых итогов.
- Здоровье (Император): говорит о сильном иммунитете и физическом состоянии.
Водолей
- Любовь (Восьмёрка Кубков): символизирует отказ от старых сценариев в отношениях и обнаружение собственных слабостей, которые мешают личностному развитию.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот или новость.
- Здоровье (Паж Мечей перевёрнутая): указывает на истощение нервной системы.
Рыбы
- Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): говорит о начале исцеления и выходе из горьких сожалений прошлого.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): предрекает вашу уверенность и лидерство.
- Здоровье (Звезда): символизирует восстановление, начало правильного лечения и улучшение состояния.