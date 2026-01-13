Не иначе как судьба: Тамара Глоба предрекла безденежье и творческое озарение одному из представителей зодиакального круга

ВКонтакте

В начале 2026 года представителям знака Рыбы необходимо позаботиться о себе и финансовой стабильности, чтобы полностью раскрыть потенциал. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

Ближайшие несколько месяцев для Рыб станут временем контрастов — вызовы будут соседствовать с новыми возможностями. Первую половину года можно назвать особенно благоприятной для креативных начинаний. Порой представителям этого знака придётся разрываться между личными планами и помощью тем, кого по-настоящему любят.

«Мы видим трудности, которые касаются Рыб в вопросах здоровья, и ограничения, которые могут коснуться этого знака, и сложности в финансах, но преодоление — то, что даёт возможности для Рыб. Это в первую очередь всю первую половину года успешное время в творчестве, в поездках, в делах, которые касаются детей. Наиболее важный год для Рыб в плане интеллектуальном, потому что <...> касается перспектив роста и развития», — прогнозирует Тамара Глоба.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.