Овны начнут смелые проекты, а Близнецов ждёт судьбоносная встреча: гороскоп на рабочую неделю с 12 по 16 января

Первые рабочие дни года приготовили для знаков зодиака яркие возможности и непростые выборы. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 12 по 16 января.
Овен
Не бойтесь открывать новые горизонты — звёзды поддерживают ваши смелые начинания. В середине недели важный разговор может стать судьбоносным для карьеры или личной жизни. Сейчас особенно важно всё перепроверять: мелкая ошибка способна повлиять на репутацию.
Телец
Вас потянет на странные покупки. Не сопротивляйтесь, но установите лимит — ровно одну. В пятницу наступит ясность: вы осознаете, что настоящая поддержка всё время была рядом, просто оставалась в тени.
Близнецы
На этой неделе вас часто будут прерывать на полуслове. Не раздражайтесь — к выходным именно эти обрывочные беседы дадут ключ к решению старой проблемы. Запишите одну случайную фразу, которую услышите в среду. Приготовьтесь ко встрече с человеком из прошлого.
Рак
В среду вас потянет на генеральную уборку. Не отказывайте себе в этом — разберите самый дальний ящик. Именно там вы найдёте старый конверт или безделушку, которая напомнит о чём-то важном и мягко перезагрузит ваше настроение на всю неделю вперёд.
Лев
Попробуйте хоть раз нарушить свой же график: опоздайте на 15 минут или, наоборот, уйдите домой раньше. Этот сбой выявит скрытую проблему в текущем процессе, которую иначе вы бы ещё месяц не замечали.
Дева
Коллега или знакомый будет навязчиво демонстрировать своё превосходство. Не вступайте в спор. Просто задайте один точный вопрос по существу — и наблюдайте, как его уверенность начнёт трещать по швам. Ваше молчание окажется весомее любых аргументов.
Весы
Вам предложат роль арбитра в чужом споре. Вместо того чтобы искать компромисс, предложите обеим сторонам… чай. Совместный ритуал снимет напряжение лучше любых переговоров, а вас оставят в покое.
Скорпион
Вам придёт в голову абсолютно бредовая, на первый взгляд, идея. Вместо того чтобы отмахнуться, уделите ей ровно 15 минут: набросайте схему на салфетке. К концу недели вы найдёте ей неожиданное практичное применение.
Стрелец
Вы станете невольным свидетелем небольшой, но искренней человеческой слабости другого человека. Это увиденное, вопреки ожиданиям, не вызовет у вас презрения, а наоборот — странным образом примирит вас с одной из ваших собственных давних «неидеальностей».
Козерог
Важную подсказку принесёт не мысль и не слово, а тактильное ощущение: шершавость коры дерева, холодная гладь камня, упругость теста. Прикоснитесь к чему-то природному или сделанному вручку — это запустит поток ассоциаций, который выведет из творческого ступора.
Водолей
В разговоре вы, сам того не замечая, произнесёте очень точную и даже жёсткую фразу. Через пару дней вы услышите её же — но уже из уст другого человека и по совершенно иному поводу. Это эхо заставит вас задуматься о силе ваших собственных формулировок и том, как неосознанно вы влияете на окружение.
Рыбы
На этой неделе вы окончательно поймёте, что одна ваша давняя идея — та, что казалась истинно верной, — на самом деле нежизнеспособна. Почему так? Светила считают, что её крушение расчистит ментальное пространство для нового замысла.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.