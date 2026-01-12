Овны начнут смелые проекты, а Близнецов ждёт судьбоносная встреча: гороскоп на рабочую неделю с 12 по 16 января

ВКонтакте

Первые рабочие дни года приготовили для знаков зодиака яркие возможности и непростые выборы. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 12 по 16 января.

Овен

Не бойтесь открывать новые горизонты — звёзды поддерживают ваши смелые начинания. В середине недели важный разговор может стать судьбоносным для карьеры или личной жизни. Сейчас особенно важно всё перепроверять: мелкая ошибка способна повлиять на репутацию.

Телец

Вас потянет на странные покупки. Не сопротивляйтесь, но установите лимит — ровно одну. В пятницу наступит ясность: вы осознаете, что настоящая поддержка всё время была рядом, просто оставалась в тени.

Близнецы

На этой неделе вас часто будут прерывать на полуслове. Не раздражайтесь — к выходным именно эти обрывочные беседы дадут ключ к решению старой проблемы. Запишите одну случайную фразу, которую услышите в среду. Приготовьтесь ко встрече с человеком из прошлого.

Рак

В среду вас потянет на генеральную уборку. Не отказывайте себе в этом — разберите самый дальний ящик. Именно там вы найдёте старый конверт или безделушку, которая напомнит о чём-то важном и мягко перезагрузит ваше настроение на всю неделю вперёд.

Лев

Попробуйте хоть раз нарушить свой же график: опоздайте на 15 минут или, наоборот, уйдите домой раньше. Этот сбой выявит скрытую проблему в текущем процессе, которую иначе вы бы ещё месяц не замечали.

Дева

Коллега или знакомый будет навязчиво демонстрировать своё превосходство. Не вступайте в спор. Просто задайте один точный вопрос по существу — и наблюдайте, как его уверенность начнёт трещать по швам. Ваше молчание окажется весомее любых аргументов.