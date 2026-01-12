14:01

Не ходи по безлюдным местам и отложи уборку дома: приметы на 12 января

12 января верующие чтят память святой Анисии Солунской. В народном календаре дата закрепилась как день Анисьи Зимней. Рассказываем о связанных с этим праздником приметах и запретах.

Что нельзя делать 12 января:

  1. брать подарки от незнакомцев — к бедам и несчастьям;
  2. поднимать вещи, найденные на дороге — можно вместе с ними взять и чужую порчу;
  3. заниматься тяжёлой физической работой — велик риск получить травму;
  4. браться за рукоделие — накликаешь на себя горести;
  5. солить пищу — навлечёшь беду на всю семью;
  6. пользоваться чьим-либо полотенцем — чужие проблемы и болезни перейдут к вам;
  7. рассказывать о снах, увиденных в ночь на 12 января — дурные могут сбыться, а хорошие — нет.

Народные приметы на 12 января:

  1. вороны уселись на нижних ветвях — к сильному ветру;
  2. кот прячет морду в лапы — жди скорых морозов, задирает живот кверху — это предвещает оттепель;
  3. звонкий щебет воробьёв сулит потепление;
  4. ночью подул южный ветер — к тёплому лету и богатому урожаю;
  5. ветер с запада предвещает обильный улов в реках;
  6. выпавший снег пророчит дождливое лето.
