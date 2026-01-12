Водолеев ждёт встреча с судьбой, а Рыб — большой успех: таро-расклад на понедельник, 12 января

ВКонтакте

Водолеев ожидает судьбоносная встреча, а Рыбы обрадуются успеху в работе. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 12 января, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Король Жезлов): символизирует смелость и инициативу в отношениях. Сегодня вы можете сделать шаг, на который давно не могли решиться. Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков перевёрнутая): предрекает восстановление после недавней ошибки или конфликта. Здоровье (Десятка Жезлов): говорит о чрезмерных нагрузках и накопившейся усталости.

Телец

Любовь (Туз Кубков): обещает приятный сюрприз или важный разговор с близким человеком. Профессиональная сфера (Императрица): символизирует рост и поддержку. Сегодня вы можете продвинуть проект или идею. Здоровье (Король Пентаклей перевёрнутая): указывает на временное снижение мотивации и сил.

Близнецы

Любовь (Паж Кубков перевёрнутая): говорит о лёгком недопонимании или неловкости в паре. Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): предрекает необходимость выбора между двумя перспективными вариантами. Здоровье (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует лёгкое эмоциональное напряжение, которое быстро проходит.

Рак

Любовь (Восьмёрка Кубков): указывает на желание отойти от привычного сценария и переосмыслить отношения. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): обещает помощь и поддержку коллег. Здоровье (Справедливость): хорошее самочувствие.

Лев

Любовь (Рыцарь Жезлов перевёрнутая): символизирует вспышку импульсивности, которую лучше контролировать. Профессиональная сфера (Башня): предрекает внезапное событие — перестановку в коллективе, отмену планов или другой неожиданный поворот. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): говорит о гармоничном состоянии психики.

Дева

Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): указывает на конфликт или непонимание. День покажет, где нужно остановиться и услышать друг друга. Профессиональная сфера (Паж Мечей): символизирует новости и проверки. День будет держать в тонусе и потребует внимания. Здоровье (Звезда): обещает восстановление, лёгкость и ощущение благодарности телу.

Весы

Любовь (Королева Кубков): предрекает мягкость и заботу от партнёра. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): говорит об ощущении недооценённости и отсутствия признания ваших заслуг. Здоровье (Колесница): отличное самочувствие и прилив энергии.

Скорпион

Любовь (Отшельник перевёрнутая): указывает на желание выйти из изоляции, день будет благоприятен для новых знакомств. Профессиональная сфера (Десятка Мечей): возможно увольнение или завершение старых проектов. Здоровье (Сила перевёрнутая): говорит о временной слабости тела.

Стрелец

Любовь (Семёрка Мечей перевёрнутая): символизирует раскрытие правды о партнёре и она может быть не очень приятной. Профессиональная сфера (Маг): обещает высокую инициативу и успешный старт после новогодних каникул. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): указывает на гармонию и умение распределять силы.

Козерог

Любовь (Рыцарь Мечей): говорит о резком споре или честных, но отрезвляющих словах. Профессиональная сфера (Повешенный): предрекает задержку в делах и серьёзные проблемы на работе. Здоровье (Император): символизирует стабильность состояния и высокую стрессоустойчивость.

Водолей

Любовь (Четвёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на отменённые встречи и смену планов. Не расстраивайтесь — судьба уже на пороге к вам. Профессиональная сфера (Дьявол): предрекает соблазн нарушить правила. Здоровье (Королева Пентаклей): говорит о необходимости заботы о себе и своём организме.

Рыбы