Успех и фантастические открытия: Тамара Глоба назвала знак зодиака, который будет побеждать там, где остальные сядут в лужу

В 2026 году Скорпионов ждёт успех, особенно вдали от дома. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

На второй план уйдут все переживания, которые беспокоили Скорпионов в 2025 году, в том числе связанные со здоровьем и работой. Ожидаются поездки на дальние и близкие расстояния. В январе и конце февраля лучше не заниматься вопросами недвижимости, так как в этот период могут быть имущественные потери.

Весна — время творческого успеха, знакомств, новых планов. Проходя через трудности в марте и апреле, Скорпионы преобразятся. Летние путешествия подарят фантастические открытия и широкие возможности в работе и финансах. В то же время будут трудности в общении со старшими родственниками.

«Останутся только лучше друзья. Отойдут на второй план, начиная с марта, люди, которые не дорожат Скорпионами или не нужны им. Но могут быть и потери, то есть уйдёт кто-то из друзей, уйдёт кто-то из жизни или из поля зрения. Несмотря на успех, руководство будет придерживать, периодически придавливать и контролировать. Здесь нужно обратить внимание на то, как выполняешь свою работу», — предупредила Тамара Глоба.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.