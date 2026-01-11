Опасность краж и потерь: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому в 2026 году придётся попотеть ради достижения успеха

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Для Дев 2026 год будет очень успешным, но в то же время трудным. Весь накопленный опыт принесёт много возможностей. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

Некоторые неприятности из 2025-го ещё будут волновать представителей этого знака в начале 2026-го, но вскоре они уйдут на второй план.

«У многих начало года — это время сложное, а вот для Девы чужие трудности могут оказаться удачей. Это период, который даёт хорошие возможности помощи от друзей, но в середине января будут моменты, когда друзья не смогут помочь. В конце месяца и первой половине февраля будет отличный период для работы. На службе произойдут перемены. Во второй половине февраля нужно беречь здоровье», — предупредила Тамара Глоба.

В марте ожидаются трудные и спорные ситуации с противниками и судами. Самое удачное время для Дев — конец весны и лето. В первой половине августа есть опасность краж и материальных потерь.

Осень — период учёбы, новых знакомств и перспектив. В сентябре снова могут возникнуть проблемы, но в то же время появится много возможностей для самореализации.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.