Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в 2026 году может столкнуться с полицией в России и за границей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В 2026 году Ракам стоит тщательно следить за соблюдением законов. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

«Будьте внимательны в дорогах, потому что могут быть проблемы с правоохранительными органами. Ни в коем случае нельзя допускать ошибок в других странах, потому что в путешествиях могут быть претензии, если человек не знает законов страны прибывания», — предупредила Тамара Глоба.

В начале года представители этого знака смогут поднять свой авторитет, хотя некоторые будут с этим спорить, а также улучшить финансовое положение и реализовать личные планы. Зимой и весной издалека придут хорошие знакомые и деловые партнёры.

Февраль грозит Ракам финансовыми потерями, опасностями дома и в путешествиях. Приключения будут неудачными и в марте.

В течение всего года ожидается много перемен в карьерной сфере, хотя в апреле на работе будут скандалы. Вспыльчивым Ракам надо следить за своими словами и действиями. В мае и летом придёт успех в учёбе и любви, настанет благоприятный период для налаживания семейных отношений и рождения детей. Август омрачат материальные потери.

Осенью ожидаются новые встречи, творческий и интеллектуальный прорыв. В общении с родственниками могут быть споры, особенно в сентябре и третьей декаде декабря.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.