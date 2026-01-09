Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому в 2026 году звезда королей поможет исполнить заветную мечту

ВКонтакте

В 2026 году Львы смогут исполнить свою мечту, но летом столкнутся с большими трудностями. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

В следующие 12 месяцев представителям этого знака будут поступать различные возможности, хотя они не смогут оценить их по достоинству. Увеличить заработок получится вдали от дома. Там же Львов ждут творческие перспективы, расширение кругозора и сферы влияния. В марте будут финансовые трудности, но на смену им придёт духовное развитие. Ситуация выровняется в апреле.

«Период середины года — время очень успешное. Здесь Юпитер — звезда королей — переходит в Лев. Будут споры с противниками и конкурентами, ему буквально придётся настаивать на своих делах и возможностях. Во многом будут помогать друзья, покровители и те, кого они неожиданно встретят в жизни. Это реализация своей мечты», — рассказала Тамара Глоба.

Во вторую неделю и в конце августа Львы столкнутся с большими трудностями. Справиться с ними помогут родные и близкие. С их помощью дела пойдут более успешно. Осень и зима снова принесут удачу на работе и в реализации планов.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.