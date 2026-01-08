Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в 2026 году рискует поссориться с властью и упасть с высоты

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В 2026 году Козероги могут поссориться с боссом, отправиться в семейное путешествие и увеличить доход. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

В начале года представители этого знака будут задействованы практически во всех сферах. В третьей декаде февраля нельзя проводить сделки и вкладываться в недвижимость. Есть риск споров с представителями власти и начальством.

«В середине и второй декаде января есть опасность буквального падения с высоты. Но хорошее время для заработков придёт в начале третьей декады», — предупредила Тамара Глоба.

Астролог рекомендовала Козерогам обращать внимание на семейные дела, помогать родным и близким. Успех и перспективные возможности придут в марте. Тогда же начнутся путешествия, но приятно пройдут только поездки на короткие расстояния и в компании близких людей.

«Период второй половины года приносит перемены в делах общественных. Пограничный год для Козерога. Козерог начинает строить своё новое материальное положение, потому что какие-то вещи будут ему неясны. Здесь есть опасность потерь», — предупредила Тамара Глоба.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.