Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого в 2026 году Вселенная поставит на трудный путь глобальных перемен

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В 2026 году Весы перейдут на новый уровень развития, особенно в карьерной сфере. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

«Будут трудности, которые касаются дома, жилищных вопросов и проблем родителей. Но в карьере будет довольно мощная перестройка. Она коснётся почти всего января. Для Весов удачное и интересное время в любви, спорте, отдыхе, новых и прежних отношениях, в закладке планов на будущий прогресс», — рассказала астролог.

В третьей декаде февраля могут начаться проблемы в отношениях с любимыми людьми, поэтому стоит беречь близких, особенно детей. В марте необходимо уделить внимание здоровью. Тогда же в работе начнутся важные перемены, которые в итоге принесут успех.

Есть вероятность финансовых потерь и краж. Весам понадобится много сил, чтобы преодолеть трудности, но за их спиной будет «мощная дружественная коалиция».

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.