Тамара Глоба назвала знак зодиака, который весной 2026 года научится чему-то новому, а осенью найдёт свою любовь

2026-й будет для Близнецов нейтральным, но в целом успешным годом. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

У представителей этого знака ожидаются перемены в семье. Зимой и в первой половине весны они научатся чему-то новому. С февраля начнутся поездки, но в дорогах нужно быть осторожным, особенно в середине и конце месяца. Март и апрель идеально подойдут для развития бизнеса.

«Удачное время для работы и любви — это август, сентябрь, октябрь и декабрь. Но в декабре будет немало спорных вопросов. Нужно обратить внимание на проблемы и дела родителей. Для Близнецов год нейтральный, интересный, успешный, особенно в обучении и дорогах. Моменты, которые потребуют внимания к дому, коснутся третьей декады августа и начала сентября», — сказала астролог.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.