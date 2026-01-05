00:01

Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого в 2026 году ждут перемены в работе и ссоры с друзьями

  1. Зодиак
Автор:

В 2026 году Тельцы столкнутся с переменами в карьере, которые в итоге приведут их к успеху. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец. 

У представителей этого знака появятся возможности для обучения, поездок и переездов, покупки недвижимости, литературной деятельности, популярности и любви. Лучше всего они будут чувствовать себя на работе. В начале весны есть риск рассориться с друзьями, поэтому отношения с ними необходимо беречь. 

«Возвращаются люди, которые когда-то покинули Тельца, но здесь надо сказать, что осенний период потребует внимания к партнёрам и семье. В том, что касается карьеры, Тельцов ждут перемены. Это период, который может поначалу испугать, но он приносит перспективы, хорошие возможности вместе с друзьями и покровителями», — предупредила астролог. 

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.

6 066
Хобби гороскоп Глоба
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать