Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого в 2026 году ждут перемены в работе и ссоры с друзьями

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В 2026 году Тельцы столкнутся с переменами в карьере, которые в итоге приведут их к успеху. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

У представителей этого знака появятся возможности для обучения, поездок и переездов, покупки недвижимости, литературной деятельности, популярности и любви. Лучше всего они будут чувствовать себя на работе. В начале весны есть риск рассориться с друзьями, поэтому отношения с ними необходимо беречь.

«Возвращаются люди, которые когда-то покинули Тельца, но здесь надо сказать, что осенний период потребует внимания к партнёрам и семье. В том, что касается карьеры, Тельцов ждут перемены. Это период, который может поначалу испугать, но он приносит перспективы, хорошие возможности вместе с друзьями и покровителями», — предупредила астролог.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.