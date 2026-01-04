00:01

Влияние Нептуна и Сатурна: Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в 2026 году будет преодолевать трудности и богатеть

В течение 2026 года Овны будут преодолевать множество трудностей, но ожидаются и успешные периоды. Об этом Тамара Глоба рассказала на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец. 

«Год потребует концентрации внимания ко всему происходящему вокруг. Нептун и Сатурн войдут в Овен. Нептун останется там на 14 лет, а вот Сатурн через два года покинет этот знак зодиака. Ограничения, лишние люди, которые уходят, и трудности, которые приходится преодолевать, для этих людей могут быть непростыми. Они не всегда готовы усмирить свои страсти и желания», — сказала астролог. 

У Овнов появятся огромные возможности для заработка, вложений, личной популярности и успеха вдали от дома. В течение 2026 года могут возникнуть трудности в общении с друзьями, но в романтической сфере грядёт расцвет. 

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию. 

