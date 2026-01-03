Тамара Глоба назвала самые сложные периоды 2026 года для всех знаков зодиака

ВКонтакте

Самыми тяжёлыми периодами 2026 года будут вторая половина февраля и начало марта. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

В 2026 году Меркурий будет в водных знаках: в начале апреля в Рыбах, а летом — в Раке. Период борьбы для всех представителей зодиакального круга начнётся осенью.

«При Меркурии в Скорпионе, который проявится в сентябре, октябре и даже начале зимы, мы увидим яркое влияние правды, которая выходит на поверхность, борцов за прошлое и будущее. Ну и, конечно, людей, которые стремятся к прорыву», — предсказала астролог.

Особенную осторожность в принятии решений, поездках и других важных делах стоит проявить в январе и феврале, начале марта и апреле. В августе ожидаются кризисы, публичные скандалы, которые затронут знаменитостей. Год завершится энергетическими проблемами во второй декаде декабря.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.