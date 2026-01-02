00:02

Тамара Глоба рассказала, подходит ли 2026 год красной огненной лошади для открытия бизнеса

2026 год подходит для стартапов в бизнесе, но некоторые моменты потребуют внимания. Об этом Тамара Глоба рассказала на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец. 

«Будут, конечно, моменты, которые потребуют концентрации внимания. Например, в начале года запускать бизнес довольно сложно», — сказала астролог, уточнив, что речь идёт о первой половине января и третьей декаде февраля. 

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию. 

