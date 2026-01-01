02:01

Сила десятки: Тамара Глоба рассказала, что 2026 год значит в нумерологии

Если сложить все цифры в числе 2026, то получится 10. Единица и ноль в нумерологии символизируют начало чего-то нового. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец. 

«Десятка даёт массовость, движение, культуру. Огромный прорыв не только для лидеров и энтузиастов, но и для людей, которые опираются на коллектив. Я не могу сказать, что времена ясные. Это тоже турбулентность, но это интересный вихрь. Перед нами открывается дверь. Вторая половина двадцатых открывает для нас перспективы», — сказала Тамара Глоба. 

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию. 

