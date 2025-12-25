Стрельцы получат партнёра мечты, а Рыбы ощутят себя недооценёнными: таро-расклад на четверг, 25 декабря

ВКонтакте

Стрельцы обретут надёжного и стабильного партнёра, а Рыб не наградят за их посильные заслуги. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 25 декабря, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Двойка Пентаклей перевёрнутая): символизирует эмоциональный перекос. Кто-то в паре получает больше заботы, внимания и остальных ресурсов. Профессиональная сфера (Суд перевёрнутая): указывает на отложенное решение. Вы избегаете финального вывода, хотя внутренне уже всё поняли. Здоровье (Королева Кубков): говорит о психосоматике.

Телец

Любовь (Пятёрка Жезлов): предрекает борьбу за своё пространство или внимание. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей перевёрнутая): указывает на застой. Дела идут медленнее из-за усталости, а не из-за обстоятельств. Здоровье (Тройка Мечей): символизирует уязвимость. Возможна реакция на стресс или старую боль, особенно сердечно-сосудистую или мышечную.

Близнецы

Любовь (Восьмёрка Жезлов): обещает резкое сообщение, встречу или поворот дел, который ускорит развитие событий. Профессиональная сфера (Королева Мечей): говорит о холодной ясности. Вы увидите, где вас хотели запутать или обмануть. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): хорошее самочувствие.

Рак

Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): символизирует выход из эмоциональной ямы в отношениях. Профессиональная сфера (Дьявол): предрекает жёсткую привязку. Работа или обязательство, от которого сложно отказаться, даже если они тянут последние силы. Здоровье (Паж Кубков): говорит о повышенной чувствительности. Вы будете реагировать на погоду, слова и обстоятельства.

Лев

Любовь (Четвёрка Жезлов): обещает хороший день для сближения без особых драм. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): указывает на скрытую игру. Кто-то будет недоговаривать или действовать в обход. Здоровье (Император перевёрнутая): символизирует перенапряжение: давление, спазмы, усталость от постоянного контроля.

Дева

Любовь (Королева Жезлов): символизирует вашу уверенность в себе и внутреннее притяжение. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): говорит о чувстве финансовой недооценённости. Здоровье (Восьмёрка Пентаклей): указывает на восстановление через режим и повторяемые полезные действия.

Весы

Любовь (Рыцарь Пентаклей): обещает надёжного и стабильного партнёра, который вскоре встретится на вашем пути. Профессиональная сфера (Башня): предрекает резкий поворот. Внезапная новость или решение ломает привычный сценарий. Здоровье (Семёрка Кубков): говорит об усталости от избытка стимулов и информации.

Скорпион

Любовь (Паж Мечей перевёрнутая): указывает на недоверие в паре. Слова будут восприниматься с подозрением. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): обещает идею, которая может дать старт новому этапу. Здоровье (Колесо Фортуны): символизирует нестабильность самочувствия в течение дня.

Стрелец

Любовь (Король Пентаклей): сулит ощущение опоры. Рядом окажется человек, на которого можно положиться. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): говорит о возвращении к старому проекту или теме. Здоровье (Пятёрка Жезлов): указывает на раздражительность и скованность в теле.

Козерог

Любовь (Семёрка Пентаклей): вы будете оценивать, стоит ли посильно вкладываться в текущие отношения. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): предрекает решения, принимаемые быстро и без долгих сомнений. Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.

Водолей

Любовь (Туз Пентаклей): обещает шанс на устойчивые отношения, которые подарят нечто серьёзное и важное в будущем. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): указывает, что вы взвалили на себя слишком много обязанностей, с которыми можете не справиться. Здоровье (Четвёрка Кубков): символизирует состояние апатии и депрессии.

Рыбы