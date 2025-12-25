Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в конце 2025 года заложит основу успеха в 2026-м

ВКонтакте

В конце 2025 года Весы смогут заложить основу для успеха в 2026-м. Об этом на своём YouTube-канале рассказала астролог Тамара Глоба.

Декабрь — важный период для становления отношений с близким окружением. Именно друзья и родственники будут помогать Весам в продвижении идей и реализации планов.

«Близкие поддержат и в работе, и в перспективах, которые касаются последующего периода. Важно начать это именно в декабре 2025 года», — рекомендовала астролог.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.