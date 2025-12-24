00:01

Джекпот удачи: Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в конце декабря станет любимчиком Вселенной

Конец декабря станет благоприятным периодом для Раков. Об этом на своём YouTube-канале рассказала астролог Тамара Глоба. 

Достичь успеха на работе помогут коллеги, родственники, партнёры и даже противники. С их поддержкой Раки получат новые деловые возможности и связи. Представителей этого знака ждёт удача в учёбе и повышении квалификации. Если правильно воспользоваться своими навыками, то все достижения обернутся крупной прибылью.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию. 

