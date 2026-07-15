Визовый центр Италии ужесточает правила для жителей российских регионов

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Визовый центр Италии Almaviva с 20 июля вводит обязательную биометрию при каждом обращении для заявителей из регионов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на свои источники.

Это решение объясняется борьбой против подачи документов не по месту фактического проживания. Зачастую заявители используют измененные регистрации, чтобы сдать бумаги в более удобном для себя городе.

По данным туроператоров, новшество в центрах Almaviva касается только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую. Визовый центр принимает документы в восьми городах: Москва, Самара, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Из-за высокого числа обращений срок рассмотрения документов на итальянскую визу в регионах превышает 60 дней с даты подачи, говорится на сайте Almaviva. В этой связи визовый оператор настоятельно рекомендует подавать заявки с значительным запасом времени – как минимум за три месяца до планируемой даты поездки.