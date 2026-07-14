​​​Калининград вошел в топ-5 городов России для гастротуризма

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Калининград занял четвёртое место в рейтинге городов, привлекательных для гастрономического туризма. Об этом говорится в совместном исследовании логистического оператора СДЭК и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, опубликованном во вторник, 14 июля.

Калининград выбрали 47% опрошенных. Лидером оказалась Казань (54%). Также в пятёрку лидеров вошли Санкт-Петербург (52%), Владивосток (49%) и Махачкала (45%). Отмечается, что для поездки в Калининград путешественникам необходимо потратить на отель в среднем 8,7 тыс. рублей за ночь.