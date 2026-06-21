Велотуристы из Подмосковья намотали 440 км по калининградскому побережью и нашли самый живописный маршрут

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Ссылка Велотуристы из Подмосковья неделю осваивали просторы Калининградской области в непогоду, оценили инфраструктуру и подсказали, чего не хватает. Впечатлениями от мини-отпуска на колёсах с «Клопс» поделился организатор тура, Станислав Соколик, в восьмой раз исследующий регион. Стас, Елена, Олег и Игорь путешествуют вместе по стране уже второй год. На июнь 2026-го запланировали посещение Балтийской косы, неспешную поездку через Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск и далее на Куршскую косу. «Проехали от одной до другой косы на велосипедах без использования стороннего транспорта, кроме паромной переправы. Наша цель — посмотреть все побережья страны вдоль моря с юга на север. Используем только свои велосипеды — родные, надёжные и проверенные», — рассказал Стас. Другие поклонники активного отдыха присоединяются к походам выходного дня: как их называют путешественники — ПВД.

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Ссылка Фото: Стас Соколик

Подготовка и планирование Перед дальней поездкой туристы составили план: большую роль сыграло соотношение цена – качество. Станислав заметил: «Заранее определили по дням недели маршрут, трек, места для ночёвки. В этом помогли коллеги: огромное спасибо калининградскому велосипедному сообществу. Опирались и на советы московских групп, ранее посещавших регион».

Велотур по побережью Калининградской области начали планировать осенью прошлого года, подстраивая под графики летних отпусков. В итоге двух человек с работы так и не отпустили. Окончательная команда намотала по обочине, дорожкам и лесным тропинкам 437,4 км. В соцсетях калининградского сообщества под хештегом «велотуризм без границ» появился призыв к местным любителям двухколёсного транспорта: «Если встретите на пути дружный квартет, передавайте привет и подскажите направление до ближайших достопримечательностей».

«Если ливень заставал в пути, старались объехать или переждать под крышей. В целом погода в Калининграде была велосипедная: солнечная и нежаркая, — рассказал Станислав. — Небольшой корректировке подвергся маршрут Янтарный — Филинская бухта — Светлогорск. Пришлось срезать, но основные достопримечательности увидели». Туристы убедились: Балтика — капризная женщина, но были рады каждому дню отпуска и не планировали отменять велотур, пусть по прогнозу дожди были бы всё время. «Что-нибудь придумали бы. Тучу можно и объехать. Если идёт дождь, всегда можно найти досуг, который отвлечёт от ненастья. Находим только позитивные моменты. Калининградцы — хорошие люди, с ними очень повезло в путешествии».

Фото: Стаса Соколика из Подмосковья

День первый: 8 часов и 80 км по асфальту, грунту, брусчатке На Южном вокзале туристов встретил руководитель калининградских велочерепашек Дим Димыч. Прокатил гостей по городу и проводил до микрорайона Космодемьянского. Дальше жители Подмосковья взяли курс на Светлый, Приморск и Балтийск.

Фото: Стаса Соколика из Подмосковья

«Вдоль залива нас сопровождают птицы, особенно понравились лебеди. Далее по старой брусчатке доехали до Приморска, осмотрели достопримечательности. Немножко проехали по Балтийскому лесу, затем вдоль шоссе. В пути делали остановки и привалы», — рассказал Станислав.

День второй: 48 км по Балтийску и Балтийской косе После завтрака в гостинице велотуристы прокатились по городу и с первым паромом уехали на косу. Познакомились с музеем «Старый люнет», осмотрели мол и береговые укрепления, гидрогавань, ангары и аэродром, взлётно-посадочные и рулёжные дорожки, Ржавый город, дикие пляжи и дюны. Поразились музыкальному песку: идёшь, а он издаёт звуки, из которых можно сложить мелодию. Искупались в тёплом и ласковом Балтийском море». После двух часов мучений с застревающими в песках колёсами туристы решили не посещать южную часть косы: «Возникла некая природная преграда, через которую было сложно ехать на велосипеде. Не понадобились заранее оформленные пропуска в погранзону». Ужин на закате и фотосессию дружный квартет устроил прямо на пляже. В темноте покатались по парку имени адмирала Головко в Балтийске.

День третий: 68 км до Светлогорска В дневнике путешествия Станислав записал: «За день проехали Балтийск — Янтарный — 40 км, Янтарный — Филино — Светлогорск — немного поменьше». По пути велотуристы посетили старые форты Восточный и Штиле, Храм Святого благоверного князя Александра Невского, военный мемориал. Передвигались по шоссе и лесным дорожкам до Витланда. В Приморске осмотрели руины замка, кирхи, старый мост, водяную башню, железнодорожный вокзал. В Янтарном гости отправились в карьер, динопарк, выставочный зал и на смотровую площадку. Резко начавшийся ливень скорректировал планы. Оставшуюся информацию гости получили из видеоэкскурсии, непогоду переждали в янтарной пирамиде. «Пригодились тёплые куртки и дождевики, температура с +28 °С резко упала до +14. Постоянно прятались под крышей и деревьями. Утихнет — едем пять минут, зарядит вновь — прячемся под крышей... И так полдня! Пара часов таких дождливых увертюр привела к потере времени». Туристы сожалели, что не смогли добраться на пляж и более детально исследовать посёлок. Оставили в стороне и мыс Таран. Стас отметил: «Велодорожка состоит из отдельных фрагментов и проложена вдоль старой дороги. На стенде срок обозначен до 31 декабря 2026 года. Хорошо, если работы в реальности будут выполнены. Велосипедная трасса неожиданно появлялась из-за кустов и также резко пропадала». По пути туристы заехали в Филино, несмотря на новый шквал проливного дождя и ветра. Промокшие и замёрзшие жители Подмосковья мечтали быстрее оказаться на финише. Доступного по цене жилья в Янтарном заранее не смогли заказать, поэтому ночевали в Светлогорске. «В 20:50 заселились в новый дом. Получилось четыре отдельных спальни, большая комната и огромная кухня, прихожая для велосипедов. Жильё оказалось с газовым котлом. Быт наладили, вещи просушили».

Фото: Стас Соколик

День четвёртый: «Созерцали и не торопились» В «свободный день ПВД» туристы гуляли, фотографировались и намотали на двухколёсном транспорте 16 км: «Зашли в море по колено. Вода холодная, остыла после дождей». На озере Тихое гости покатались на лодке. Спортивную остановку по традиции сделали в парке на турниках. По рекомендации калининградских друзей посетили смотровую площадку в Филинской бухте: «В лучах солнца поели рыбки и попробовали местные напитки. Обратно доехали за 20 минут, разогнались до 40 км/час. Велодорожка позволила насладиться. Вечером начался ливень, который шёл и на другой день».

Фото: Стас Соколик

Пятый день: опять дождь Из-за ливня хозяин арендованной квартиры позволил туристам задержаться чуть дольше. Одни отправились за сувенирами, другие остались отдыхать. Свежий морской воздух и влага раскрыли все запахи зелени. В сочетании фитонцидов и минеральной воды каждый из нас оздоровился на месяц вперёд. Прекрасно, когда в группе у каждого есть свободное время», — написал в дневнике путешествий в соцсетях Стас. Он отметил затянувшуюся реконструкцию набережной в Светлогорске. После дождя туристы отправились через Пионерский, игорную зону в Куликово, живописные леса и пляжные дюны Сокольников до Зеленоградска. Этот отрезок показался самым коротким и приятным. Гости отметили продуманный проект велодорожки. «Начавшаяся в самом центре Светлогорска почти нигде не прерывалась (кроме центральной части города Пионерский). Хочется верить, со временем появится реальный кольцевой веломаршрут, по качеству похожий на эти чудесные 25 километров. Насладились живописными видами на Балтийское море. Точки для отдыха, станции ремонта, парковки и велокафе — всё как в лучшие времена где-то в Евросоюзе». Вечером велотуристы заселились в апартаменты в Приморье. Успели заглянуть в музей и рассмотреть макет Кёнигсберга, прогуляться по городу, набрать минеральную воду в бювете. «Выйдя из кафе в ночной город, обалдели от красиво оформленного освещения, особенно фасадов. Поздним вечером нас ждала сауна, которая входила в стоимость проживания. Пару часов релакса и... сон был крепким и безмятежным, как у младенцев».

Фото: Стас Соколик

День шестой: 117 км по косе Праздничный день 12 июня велотуристы отметили пробегом до косы. «Стояла солнечная погода, обдувал лёгкий морской ветерок. Велодорожка через Зеленоградск и городской парк привела в национальный парк «Куршская коса». Заглянули в местный музей, познакомились с историей места и первых поселенцев, их вкладом в сохранение культуры и природы». Сюрпризом для туристов на половине пути Лесной — Рыбачий стала пропажа велосипедной дорожки. Станислав удивился: «Необходимо было либо ехать по шоссе или брать правее, огибая озеро Чайка по грунтам. Выбрали последний вариант. Велосипедная дорожка участками была то из бетонного основания, то песчаная. Встречались и вовсе недостроенные участки. Грунты, пески, арматура… Очень устали от такой езды. Вынужденно выехали на шоссе». День седьмой: завершение путешествия Утром жители Подмосковья собрались в Калининград. Советы местных коллег воспользоваться электричкой отмели: осмотрели велосипеды и отправились в путь. Маршрут проложили по сельским дорогам и грунтовым тропинкам между СНТ. Через час пути увидели в небе со стороны Калининграда огромные дождевые тучи, перестроились на шоссе, надели дождевики и приготовились к ливню. «Повезло, не успели испачкаться в глине и грунте. Ехали к финишу стремительно под дождём. В Калининграде купили провиант в дорогу и сушилку для обуви».

Фото: Стаса Соколика из Подмосковья

«Велодорожку пора закольцевать» Опытных путешественников расстроило отсутствие велодорожки там, где она есть на карте. «Хотелось бы качественной инфраструктуры для двухколёсного транспорта в Балтийском лесу и на Балткосе, где велодорожки вовсе не обозначены пока», — заметили туристы. Гости из Подмосковья посоветовали калининградцам пересаживаться на велосипеды и каждую свободную минуту исследовать родные просторы.

Станислав подсчитал для «Клопс» бюджет поездки на одного: ж/д билеты — 9 098 рублей;

оформление велосипеда в багаж — 4 544 рублей;

проживание, питание, экскурсии — более 46 тысяч рублей.