Калининград поёт голосом Алисы Фрейндлих, а Балтийск — Олега Газманова: гид составила плейлист городов региона

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Ссылка Стоя на берегу Балтики на закате, вы напеваете про «рыжую зарю»? А с какой песней ассоциируется Железнодорожный или Светлогорск? Клопс поговорил с экскурсоводом Александрой Вишняускене, которая часто предлагает туристам прислушаться к звучанию тех или иных городов региона.

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Ссылка Фото: личный архив Александры

Александра родилась и выросла в Калининградской области, получила образование по направлению «Сервис и туризм». Смеётся: в профессию пришла случайно в 2018 году с подачи соседа. Тот заметил: «Складно говоришь, тебе бы к нам в экскурсоводы». Так полученный диплом заиграл новыми красками, а жизнь кардинально изменилась. Победитель регионального конкурса «Талант гостеприимства» в номинации «Лучший экскурсовод 2024» построила карьеру в турбизнесе, пять месяцев руководила фирмой, а потом «сбежала в поля» — ушла обратно в гиды. Фишкой в работе Александра считает умение подстраиваться под любого туриста и легко нивелировать возникающие в группе конфликты, работать со школьниками и «по протоколу».

Каждый город для меня — не просто место на карте, а особая атмосфера, настроение и... музыкальная палитра. Я из тех, у кого ни слуха, ни голоса, но где-то в душе та ещё артистка». Туристы всегда вовлекаются в игру «Угадай мелодию», предлагают свои варианты, обсуждают музыку других городов мира. «Информация в игровой манере во время экскурсии всегда лучше запоминается. Многие гости вспомнят наши достопримечательности и через пару лет, услышав то или иное музыкальное произведение. Вовлечённость туристов — 100%, а это ли не главная задача профессионала?» — продолжила калининградка. В сотрудничестве с гостями региона родился своеобразный хит-парад городов области.

Светлогорск звучит «Маленьким гномом» Юрия Кукина По мнению Александры, этот образ идеально передаёт атмосферу очаровательного города в лесу. Девушка родилась в Светлогорске и жила там до 1 класса. Вместо колыбельной папа каждый вечер пел дочке песню барда. «Где по стенам вместо картин — Гирлянды ненужных слов, Где мозаикой стёкол окон — Десятки волшебных снов, И книги, рождённые сотнею Сказочно умных голов...» Экскурсовод ведёт туристов неспешным маршрутом, где «спрятались маленькие уютные домики, будто созданные для сказочных персонажей. Кажется, в каждом из них живут гномы — хранители леса и тишины».

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Балтийск поёт «Ты морячка, я моряк» голосом Олега Газманова По мнению экскурсовода, брутальный морской город словно создан для того, чтобы звучать в ритме морских волн и отголосков военных маршей. Балтийск — место, где портовые краны и военные корабли органично переплетаются с лебедиными флотилиями. Если бы нужно было подобрать саундтрек — это непременно была бы песня нашего соотечественника». Самый западный город страны привлекает туристов широкими пляжами, старинной архитектурой и историей многих поколений, прошедших через морской форпост.

Фото: из архива Александры Вишняускене

Советск напоминает, «как упоительны в России вечера» Город — хранитель былой роскоши. «Кажется, он создан для «балов, красавиц, лакеев, юнкеров и вальсов Шуберта» — для тех, кто ценит изящество и утончённость прошлого», — рассказала Александра.

Фото: Александра Вишняускене и Александр Подгорчук/архив «Клопс

Посёлок Железнодорожный окутан музыкой Чайковского По мнению эксперта, бывший Гердауэн напоминает заветный новогодний стеклянный шар, который так любят дети. Потрясёшь — и метель окутает улицы и дома, превратит действительность в живые иллюстрации к сказкам Гофмана. «Зимой посёлок звучит музыкой из балета «Щелкунчик» — нежной, волшебной и завораживающей. Весной и летом Железнодорожный раскрашивается яркими красками и читается как сказочная книга. Хочется останавливаться у каждого дома, рассматривать детали, наслаждаться моментом и верить в чудеса».

Фото: личный архив Александры

В Гвардейске звучит музыка Микаэла Таривердиева «Гвардейск богат историей. Тонкая, лиричная и глубокая музыка Микаэла Леоновича отражает его сложность и многослойность, не заглушает шум улиц, а мягко дополняет».

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»/Алёна Михайлова

Калининград: «У природы нет плохой погоды» Город звучит для Александры голосом Алисы Фрейндлих, озвучившей мудрые слова стихотворения Эльдара Рязанова. «Порой кажется, будто за день проживаешь сразу несколько сезонов. С утра светит яркое солнце, к обеду подкрадётся лёгкий дождь, к вечеру подоспеет свежий ветер. Туристы таким быстрым сменам настроения климата всегда удивляются. Именно это и придаёт особое очарование и живость Калининграду, на мой взгляд».

Фото: из архива Александры Вишняускене

Александра признаётся в любви родному городу на каждой своей экскурсии. «Погода — часть уникального калининградского настроения. Окружающая природа, город и люди живут в гармонии. Если у природы действительно нет плохой погоды, то у Калининграда — плохих дней».

Гуляя с гостями, Александра подбирает саундтреки, «которые идеально дополняют воображаемые фильмы». О своих ощущениях гиду рассказывают и многие туристы: у одних в голове всплывают поэтические строки, у других — знакомые мелодии или картины.