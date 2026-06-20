Калининград поёт голосом Алисы Фрейндлих, а Балтийск — Олега Газманова: гид составила плейлист городов региона

Стоя на берегу Балтики на закате, вы напеваете про «рыжую зарю»? А с какой песней ассоциируется Железнодорожный или Светлогорск? Клопс поговорил с экскурсоводом Александрой Вишняускене, которая часто предлагает туристам прислушаться к звучанию тех или иных городов региона.
Александра родилась и выросла в Калининградской области, получила образование по направлению «Сервис и туризм». Смеётся: в профессию пришла случайно в 2018 году с подачи соседа. Тот заметил: «Складно говоришь, тебе бы к нам в экскурсоводы».
Так полученный диплом заиграл новыми красками, а жизнь кардинально изменилась. Победитель регионального конкурса «Талант гостеприимства» в номинации «Лучший экскурсовод 2024» построила карьеру в турбизнесе, пять месяцев руководила фирмой, а потом «сбежала в поля» — ушла обратно в гиды. Фишкой в работе Александра считает умение подстраиваться под любого туриста и легко нивелировать возникающие в группе конфликты, работать со школьниками и «по протоколу».
Каждый город для меня — не просто место на карте, а особая атмосфера, настроение и... музыкальная палитра.
Я из тех, у кого ни слуха, ни голоса, но где-то в душе та ещё артистка».
Туристы всегда вовлекаются в игру «Угадай мелодию», предлагают свои варианты, обсуждают музыку других городов мира.
«Информация в игровой манере во время экскурсии всегда лучше запоминается. Многие гости вспомнят наши достопримечательности и через пару лет, услышав то или иное музыкальное произведение. Вовлечённость туристов — 100%, а это ли не главная задача профессионала?» — продолжила калининградка.
В сотрудничестве с гостями региона родился своеобразный хит-парад городов области.
Светлогорск звучит «Маленьким гномом» Юрия Кукина
По мнению Александры, этот образ идеально передаёт атмосферу очаровательного города в лесу. Девушка родилась в Светлогорске и жила там до 1 класса. Вместо колыбельной папа каждый вечер пел дочке песню барда.
«Где по стенам вместо картин —
Гирлянды ненужных слов,
Где мозаикой стёкол окон —
Десятки волшебных снов,
И книги, рождённые сотнею
Сказочно умных голов...»
Экскурсовод ведёт туристов неспешным маршрутом, где «спрятались маленькие уютные домики, будто созданные для сказочных персонажей. Кажется, в каждом из них живут гномы — хранители леса и тишины».
Балтийск поёт «Ты морячка, я моряк» голосом Олега Газманова
По мнению экскурсовода, брутальный морской город словно создан для того, чтобы звучать в ритме морских волн и отголосков военных маршей.
Балтийск — место, где портовые краны и военные корабли органично переплетаются с лебедиными флотилиями.
Если бы нужно было подобрать саундтрек — это непременно была бы песня нашего соотечественника».
Самый западный город страны привлекает туристов широкими пляжами, старинной архитектурой и историей многих поколений, прошедших через морской форпост.
Советск напоминает, «как упоительны в России вечера»
Город — хранитель былой роскоши. «Кажется, он создан для «балов, красавиц, лакеев, юнкеров и вальсов Шуберта» — для тех, кто ценит изящество и утончённость прошлого», — рассказала Александра.
Посёлок Железнодорожный окутан музыкой Чайковского
По мнению эксперта, бывший Гердауэн напоминает заветный новогодний стеклянный шар, который так любят дети. Потрясёшь — и метель окутает улицы и дома, превратит действительность в живые иллюстрации к сказкам Гофмана.
«Зимой посёлок звучит музыкой из балета «Щелкунчик» — нежной, волшебной и завораживающей. Весной и летом Железнодорожный раскрашивается яркими красками и читается как сказочная книга. Хочется останавливаться у каждого дома, рассматривать детали, наслаждаться моментом и верить в чудеса».
В Гвардейске звучит музыка Микаэла Таривердиева
«Гвардейск богат историей. Тонкая, лиричная и глубокая музыка Микаэла Леоновича отражает его сложность и многослойность, не заглушает шум улиц, а мягко дополняет».
Калининград: «У природы нет плохой погоды»
Город звучит для Александры голосом Алисы Фрейндлих, озвучившей мудрые слова стихотворения Эльдара Рязанова.
«Порой кажется, будто за день проживаешь сразу несколько сезонов. С утра светит яркое солнце, к обеду подкрадётся лёгкий дождь, к вечеру подоспеет свежий ветер. Туристы таким быстрым сменам настроения климата всегда удивляются. Именно это и придаёт особое очарование и живость Калининграду, на мой взгляд».
Александра признаётся в любви родному городу на каждой своей экскурсии. «Погода — часть уникального калининградского настроения. Окружающая природа, город и люди живут в гармонии. Если у природы действительно нет плохой погоды, то у Калининграда — плохих дней».
Гуляя с гостями, Александра подбирает саундтреки, «которые идеально дополняют воображаемые фильмы». О своих ощущениях гиду рассказывают и многие туристы: у одних в голове всплывают поэтические строки, у других — знакомые мелодии или картины.