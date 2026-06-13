Сосисочный паровозик, «хозяйство Лапидуса» и ещё 15 мест у Нижнего озера, где история преподносит сюрпризы

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Ссылка Чтобы погрузиться в семисотлетнюю историю Кёнигсберга — Калининграда, достаточно прогуляться вокруг двух прудов в центре города. Свидетелями многих событий выступают камни, здания, памятники и собственно сами рукотворные водохранилища. Каждый день люди пробегают мимо и о многом даже не догадываются. Проводником «Клопс» по набережным бывшего Шлосстайха — Замкового пруда, а сейчас Нижнего озера стала экскурсовод Варвара Лалэко.

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Ссылка Фото: архив Варвары Лалэко

Нижний пруд — самый старый из искусственно созданных водоёмов Калининграда, сохранившийся до настоящего времени. Был заложен в 1256 году, через год после начала строительства Королевского замка. Экскурсоводы часто рассказывают туристам о Кошачьем ручье, который давно-давно скрыт в трубе под землёй. На самом деле ручей Лёбе, позднее Катцбах, впадавший в реку Прегель, тевтонские рыцари перегородили плотиной. Многие, проезжая по улице Шевченко, которая проложена по дамбе, об этом и не догадываются. Пруд в первую очередь был нужен для хозяйственных нужд: он служил пожарным и рыболовным водоёмом, носил роль защитного рва Кёнигсбергского замка. На берегу стояли мельницы. Вода нужна была для полировки лат рыцарей, работы мельницы и изготовления монет. Неслучайно площадь перед замком называлась Монетной. Поначалу пруд также служил и источником чистой воды, но быстро загрязнился, — пояснила Варвара. — Чуть позже пруд ещё раз перегородили, соорудили дамбу и построили мельницу. Так появился Верхний пруд, бывший Обертайх». Нижний пруд более вытянутый. Его длина 1 200 метров, ширина в южной части от 40 метров до 140 метров. Верхний покороче — 900 метров, максимальная ширина 390 метров. Начиная с XIX века территория вокруг Нижнего пруда постоянно благоустраивалась и превращалась в городскую зону отдыха. Водоёмы стал любимым местом знати и обычных горожан. Вокруг строили рестораны, кафе, магазины, отели и богатые дома. «К примеру, в популярном ресторане к пиву и другим напиткам предлагались закуска «болотная собачка» — творожный сыр двухлетней выдержки с тмином и луком и загадочные «белые тюленчики», чей рецепт считается утерянным. Особое отношение в этом районе было к кофейням. Достопримечательностью Кёнигсберга стала самая большая кондитерская на 1 000 посадочных мест», — рассказала Варвара.

Фото: Алёна Михайлова/ Александр Подгорчук архив «Клопс»

1. Панно из смальты На променаде Нижнего озера у подпорной стенки расположен интересный объект — панно из смальты работы художницы Анаит Абрамян. К сожалению, восстановленные к чемпионату мира по футболу в 2018 году цветные круги опять разрушаются. Вместе с Мировыми часами и мозаикой на каскаде ближе к Пролетарской они создают интересный маршрут по советскому искусству.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

2. «Мировые часы» в сквере на Шевченко Работа архитекторов Евгения Попова и Юрия Фильчина уникальна. Отремонтированный прошлой осенью памятник советского времени ещё называют «Дерево времени». «Мощные корни, охватывающие земной шар, устремлённый ввысь ствол, крона, в которой установлены часы... Такая красота появилась к 1985 году. Мировые часы фактически ознаменовали ренессанс Нижнего пруда, когда была проведена большая работа по благоустройству набережных. Теперь это любимое место для прогулки горожан и туристов», — пояснила экскурсовод.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»/Алёна Михайлова

3. Водяной каскад с мозаикой В начале 30-х годов в северной части кёнигсбергского Замкового пруда построили сложное гидротехническое сооружение — водяной каскад. В современном Калининграде в его верхней части, в галерее, располагается ниша с мозаикой. «Мне очень нравится, как культуролог Александр Попадин описывает замысел скульптуры Германа Брахерта, созданной в 1927 году и установленной на ступенях водного каскада на полукруглой чаше-ступени. Худенькая девочка лет 12 делает радостный шаг в самостоятельную жизнь. Метафорически фигура означала, что человек проходит пять главных этапов — пять ступеней, а потом впадает в общее лоно истории. Местонахождение этого произведения неизвестно, но в Светлогорске рядом с домом Брахерта с 2017 года находится воссозданная копия скульптуры».

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс» /Алёна Михайлова

4. Место, где стоял дом, в котором родился Гофман Один из самых ярких мистиков XVIII века, подаривший миру символ Рождества и Нового года — сказку про Щелкунчика, появился на свет в доме 25 на бывшей Французской улице 24 января 1776 года. Дома нет, но место обозначено памятным камнем с табличкой. Рассказывая про знаменитого жителя Кёнигсберга, Варвара цитирует стихотворение ленинградского поэта Александра Кушнера про три имени Гофмана: «Одну минуточку, я что хотел спросить:

Легко ли Гофману три имени носить?

О, горевать и уставать за трёх людей

Тому, кто Эрнст, и Теодор, и Амадей».

Фото: Александр Подгорчук

5. Многоэтажка на месте дворца Имя графини Каролины Шарлотты Амалии фон Кейзерлинг, которой восхищался свет Кёнигсберга, экскурсоводы часто упоминают, рассказывая про аристократические салоны и дружбу с философом Иммануилом Кантом. Фамилия напрямую связана с историей России, многие представители известного рода служили на дипломатическом, военном и научном поприще. Дворец Кейзерлингов, построенный в стиле рококо, долгое время украшал Замковый пруд, но сгорел во время бомбардировки 1944 года. Теперь на этом месте над водой возвышается многоэтажка. «В «Обители муз» устраивали званые обеды, где главной музой была сама Каролина. Замечательно воспитанная женщина говорила на нескольких языках, увлекалась искусствами, дружила с Екатериной Дашковой, занявшей впоследствии пост в Императорской академии наук и художеств — Российской академии наук. Графиня принимала здесь, на берегу Нижнего пруда, наследника престола Павла I. Самое раннее изображение немецкого философа нарисовано именно рукой Каролины Шарлотты Амалии, которая дружила с Кантом», — продолжила Варвара.

Фото: Алёна Михайлова

6. Гостиница на месте масонской ложи Имя бургомистра Теодора фон Гиппеля упоминается в рассказе про три главных массонских ложи Восточной Пруссии. Они располагались на территории Нижнего озера. В тайное общество входили многие горожане. «Русофил, мистик, друг Канта и бургомистр, Теодор Готлиб фон Гиппель реформировал муниципалитет и основал парк Луизенваль», — так об известной личности Кёнигсберга отзывается культуролог Александр Попадин. Символы и эмблемы тайного общества сейчас можно увидеть в нижней части одного из витражей Кафедрального собора и на некоторых довоенных домах.

Фото: Алёна Михайлова

7. Памятный знак лётчикам эскадрильи «Нормандия — Неман» Расположенные по обе стороны Музейного моста объекты напоминают о событиях Второй Мировой войны. Стела из черного гранита с бронзовыми самолётами, эмблемой полка и графическим изображением воздушного боя находится на набережной Нижнего озера со стороны улицы Сергеева. «Полк «Нормандия» был создан в 1942 году по предложению генерала де Голля. Воевали французы на советских самолётах Як-3, нос которых раскрашивали своим триколором, переговоры по радиоканалу велись под псевдонимами — лётчики опасались за судьбу близких на родине. Фашисты могли применить к ним репрессивные меры. Среди французских лётчиков были и аристократы. Всегда зачитываю воспоминания из книги Франсуа де Жоффра — барона де Жоффра де Шабриньяк. Лётчик подробно описывает фронтовой быт, боевое содружество и взаимовыручку советских и французских пилотов».

Фото: Александр Подгорчук

8. Монумент подводнику номер один и личному врагу Гитлера Памятник легендарному Александру Маринеско работы калининградского скульптора и художника Фёдора Мороза посвящён подвигу подводников, совершивших «атаку века». Командир изображён в рубке подводной лодки с номером С-13, он как бы устремил свой взгляд к экипажу. В 1990 году набережную Нижнего озера переименовали в честь Героя Советского Союза Александра Маринеско.

Фото: Александр Подгорчук

9. Университетский мост Построенный на остававшихся от немецкого моста опорах, он сдан в эксплуатацию в 1983 году. Первоначально на этом месте в 1753 году возвели мост, соединивший восточный и западный берега водоёма. Его дважды перестраивали. 13 сентября 1869 года во время праздника в честь визита короля Вильгельма I был устроен фейерверк. Собрались тысячи людей, конструкция не выдержала и рухнула в воду. 32 человека утонули. Восстановленный мост сгорел во время английских бомбардировок в августе 1944 года.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»/ Алёна Михайлова

Берега озера всегда были любимы студентами, ведь рядом располагается корпус университета. В Кёнигсберге на Нижнем пруду были два катка. «В верхней части водоёма кататься на коньках можно было за диттхен — 10 пфеннигов, поэтому каток назывался «Диттхенклуб». Эксклюзивным катком на южной оконечности пруда — там, где сейчас фонтан, могли пользоваться только официальные члены клуба. Часто для развлечения играл оркестр кирасир», — продолжила рассказ Варвара. А летом отдыхающие катались на лодках. У студентов была традиция арендовать лодку на всю Вальпургиевскую ночь с 30 апреля на 1 мая, украшать фонарями и плавать по Замковому пруду до утра. Часто здесь устраивали фейерверки. Ещё одна традиция — сосисочный паровозик. Вюрстлокомотив начинал свой путь от Королевского замка, объезжал всё озеро, заезжал в районы Альтштадт, Трагхайм и заканчивал путь у Росгартенских ворот — нынешнего здания Музея янтаря. «Такой прообраз продажи современного хот-дога: тележка, которую вёз пожилой кёнигбержец. Внизу была топка, мужчина подкидывал брикетики торфа, сосиски постоянно булькали. Продавались с соусами и булочкой. Паровозик на месте практически не стоял, гастролировал по городу».

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

10. Музейный мост

Он связал улицу Сергеева и набережную Маринеско. Это работа советских строителей, в Кёнигсберге этого сооружения не было.

Фото: Алёна Михайлова

11. Современный Беллевью Пансионаты и отели на берегу — ещё одна особенность застройки. В конце XIX века здесь возвели красивое здание в стиле модерн — «Королевский сад». В престижном пансионате останавливались зажиточные гости. Удивительно, но жители называли строение на французский манер — Беллевью («красивый вид»), вспоминая об одноимённом дворце в одном из районов Берлина. Кстати, в итальянском языке есть созвучное слово belvedere — «архитектурная надстройка или павильон, беседка». В 30-е годы здесь открылась одна из самых фешенебельных гостиниц Кёнигсберга с одноимённым названием. Нынешнее здание своим архитектурным кружевом напоминает утраченное во Вторую мировую войну.

Фото: Алёна Михайлова

В 1929 году по проекту знаменитого архитектора Ханса Хоппа на западном берегу южной части Замкового пруда строят здание парк-отеля в стиле конструктивизма. Сохранившееся до наших дней строение на ул. Сергеева, 2, люди часто ошибочно относят к советскому периоду. В своё время это была самая современная гостиница Кёнигсберга, в которой было 132 номера, магазины, библиотека, надземная и подземная парковки, пивной ресторан и великолепный вид на водоём. Варвара улыбается: «Экскурсанты порой спрашивают, правда ли, что здесь останавливались Маяковский и Есенин. Это миф. Поэты, действительно, были в Кёнигсберге проездом. Об этом Владимир Владимирович даже написал в стихотворении «Москва – Кёнигсберг», где есть такие строки:

«Слились сладчайше

я

и мотор:

крылья Икар

в скалы низверг,

чтоб воздух-река

тёк в Кёнигсберг.

От чертёжных дел

седел Леонардо,

чтоб я

летел,

куда мне надо…» Но Маяковский был в городе в 1923 и 1925 году, а здание открыли в 1930-м. Поэтому, к сожалению, нет, не ночевал, как и Есенин, про проживание которого тоже ходят слухи. Увы, не можем этим похвастаться».

Фото: Алёна Михайлова

Экскурсовод демонстрирует туристам план 1983 года, где прорисована схема восстановления берегов Нижнего озера, променада и строительства различных по функционалу зданий. Планировалось возвести Дом Советов, Дом радио, музей, стадион, многоэтажный жилой дом-книжку, ресторан «Русский чай», Дом профсоюзов, больницу, установить знак «Нормандия — Неман» и создать площадку «Вертолёт», а также построить школу. Вместо последней сейчас стоит Дворец творчества детей и молодёжи — бывший Дом пионеров. 12. Историко-художественный музей — бывший Штадтхалле Здание городского зала «Штадтхалле» построено в 1912 году по проекту берлинского архитектора Рихарда Зееля. Во время Второй мировой войны было сильно разрушено английской авиацией. Работы по восстановлению велись с 1981 по 1986 год. Внешний вид городского зала сохранён, внутренние помещения перестроены под музей. Автор проекта – калининградский архитектор Вадим Еремеев. Открытие экспозиций в новых помещениях на Клинической, 21, состоялось в 1991 году. Недавно на фасаде установили утраченные «поющие» маски и фонари.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»/ Алёна Михайлова

13. Здание филиала ВГТРК на Клинической, 19 Переезд студии калининградского телевидения из старого здания на Бассейной, 42, состоялся в начале 1993 года. Изначально по проекту строили Дом радио, но в итоге получилось здание телерадиокомпании. Декоративные фонтаны с видом на озеро служили когда-то для охлаждения аппаратуры комплекса. А «могила слона» — холм рядом — не что иное, как подземное хранилище филиала ВГТРК.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

14. Дворец творчества детей и молодёжи на Сергева, 10 Одной из архитектурных доминант на набережной в 1984 году по проекту Александра Невежина стал калининградский Дворец пионеров, рядом с которым была игровая площадка с настоящим вертолётом. «Это был типовое решение для образовательного учреждения, но в процессе строительства власти поняли, что городу нужен другой функционал. Архитектор облагородил здание башенкой по типу обсерватории и пристройками с иллюминаторами. Асимметрия пошла зданию на пользу», — рассказала гид.

Фото: Алёна Михайлова

15. Дом профсоюзов на Сергеева, 14 Здание из стекла и бетона построено в 1982 году по проекту калининградского архитектора Вадима Еремеева. Строение до сих пор не поменяло своего назначения и является ярким примером советского модернизма.

Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

16. Роддом на Клинической, 81. Комплекс медицинских зданий в Кёнигсберге построили рядом с прудом в 1870-х годах. В первое послевоенное время даже остановка автобуса здесь неофициально называлась «Хозяйство Лапидуса». Виктор Львович закончил войну начальником госпиталя в составе 11-й гвардейской армии в Тапиау, по гражданской специальности был гинекологом. Ему и поручили организовать родильное отделение. «Лапидус ездил по разбитому городу и лично выбирал здание, искал мебель и необходимое оборудование. После бомбёжек в больнице не было окон, поэтому их закрыли старыми рентгеновскими снимками. Через три дня после открытия больницы здесь приняли первые роды. А ещё Виктор Лапидус спас от голодной смерти немецкую девочку-посудомойку, устроив в штат роддома. Спустя годы она стала профессором медицины и приехала в Калининград, чтобы лично сказать спасибо», — продолжила эксперт.

Фото: Александр Подгорчук/Алёна Михайлова

17. Здание ликёро-водочной фабрики на пересечении улиц Черняховского и Клинической Рядом с прогулочной зелёной зоной более 10 лет стоит заброшенный и огороженный промышленный объект. Здание неоднократно горело и продолжает разрушаться. До 1945 года на этом месте в северной части Замкового пруда находилась известная ликёрная фабрика Мендталя. В советское время функционал здания не поменялся. Сейчас комплекс выставлен на торги. «Одно из самых старинных сохранившихся зданий как появилось на этом месте в Росгартене в 1853 году, так и дожило до 1945 года. В начале 1900 годов владельцем фабрики был сын основателя Карл Мендталь, он жил рядом с фабрикой. В газетах и путеводителях того времени рекламировались производимые напитки, в частности, оригинальный ямайский ром и аррак Batavia».

Фото: Александр Подгорчук