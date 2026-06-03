11:37

Калининград попал в десятку направлений, популярных для игнорирующих море туристов

  1. Туризм
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Калининград попал в десятку российских направлений, популярных для отдыха не у моря летом. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ». 

Областной центр попал на второе место списка. Туристы приезжают в регион на 5 дней. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 4,9 тыс. рублей.

На первом месте оказалась Казань, на третьем — Краснодар. Аналитики подчеркнули, что Москву из рейтинга было решено исключить.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Казань, Татарстан — средняя продолжительность брони жилья составляет 4 ночи;
  2. Калининград, Калининградская область — 5 ночей;
  3. Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи;
  4. Кисловодск, Ставропольский край — 7 ночей;
  5. Волгоград, Волгоградская область — 2 ночи;
  6. Пятигорск, Ставропольский край — 6 ночей;
  7. Петрозаводск, Карелия — 4 ночи;
  8. Ессентуки, Ставропольский край — 7 ночей;
  9. Сортавала, Карелия — 3 ночи;
  10. Самара, Самарская область — 5 ночей.

В Янтарном пообещали, что к началу сезона на пляжах будут функционировать все питьевые фонтанчики и туалеты, на плохую работу которых  отдыхающие жаловались в прошлом году.

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