Калининград попал в десятку направлений, популярных для игнорирующих море туристов

Калининград попал в десятку российских направлений, популярных для отдыха не у моря летом. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».
Областной центр попал на второе место списка. Туристы приезжают в регион на 5 дней. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 4,9 тыс. рублей.
На первом месте оказалась Казань, на третьем — Краснодар. Аналитики подчеркнули, что Москву из рейтинга было решено исключить.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Казань, Татарстан — средняя продолжительность брони жилья составляет 4 ночи;
- Калининград, Калининградская область — 5 ночей;
- Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи;
- Кисловодск, Ставропольский край — 7 ночей;
- Волгоград, Волгоградская область — 2 ночи;
- Пятигорск, Ставропольский край — 6 ночей;
- Петрозаводск, Карелия — 4 ночи;
- Ессентуки, Ставропольский край — 7 ночей;
- Сортавала, Карелия — 3 ночи;
- Самара, Самарская область — 5 ночей.
В Янтарном пообещали, что к началу сезона на пляжах будут функционировать все питьевые фонтанчики и туалеты, на плохую работу которых отдыхающие жаловались в прошлом году.