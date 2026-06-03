Калининград попал в десятку направлений, популярных для игнорирующих море туристов

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Калининград попал в десятку российских направлений, популярных для отдыха не у моря летом. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ».

Областной центр попал на второе место списка. Туристы приезжают в регион на 5 дней. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 4,9 тыс. рублей.

На первом месте оказалась Казань, на третьем — Краснодар. Аналитики подчеркнули, что Москву из рейтинга было решено исключить.

Топ-10 выглядит следующим образом: