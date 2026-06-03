Стоимость зарубежных туров для россиян снизилась на 10% — АТОР

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Зарубежные туры для россиян в среднем подешевели на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По её словам, снижение цен связано с укреплением рубля. «Туроператоры сейчас предлагают туры, стоимость которых в среднем на 10% ниже, чем в прошлом году, даже несмотря на то, что топливо в мире подорожало больше чем на 10%», — отметила она.

Глава АТОР добавила, что индустрия полностью готова к летнему сезону и предлагает широкий выбор направлений. По её словам, туроператоры уже адаптировались к «шоку» на Ближнем Востоке и перераспределили туристические потоки.

Спрос на Вьетнам у ряда компаний, как сказала Ломидзе, вырос «на тысячи процентов» по сравнению с периодом до ближневосточного кризиса. Также увеличивается интерес к Египту, Китаю и Таиланду. Турция, несмотря на сложности сезона, остаётся самым массовым зарубежным направлением для летнего отдыха, подчеркнула глава АТОР.