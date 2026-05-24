В Калининградской области и других регионах России не ждут роста турпотока выше 5-6%

В 2026 году спрос на отдых по России, включая Калининградскую область, может вырасти всего на 5–6%. Об этом, ссылаясь на вице-президента Альянса туристических агентств России, гендиректора сети «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, пишет ТАСС в воскресенье, 24 мая.

По оценке эксперта, ни один регион не покажет заметно более сильной динамики, чем годом ранее. Средний показатель по стране он рассматривает в широком диапазоне направлений — от Калининграда до Камчатки. Главной причиной Мкртчян называет укрепление рубля. Из-за этого отдых за границей для части туристов стал выгоднее российских курортов, особенно если сравнивать отели одного уровня.

В пример специалист привёл майские цены: номер на двоих в пятизвёздочной гостинице с завтраком в Сочи стоит около 15 тысяч рублей. За те же деньги в Египте можно остановиться в отеле такого же класса по системе «всё включено», а в Батуми размещение на аналогичных условиях обходится примерно в 7 тысяч. По мнению Мкртчяна, при сопоставимых тратах за границей отдыхающие получают больше услуг. Это может сдерживать спрос на поездки по России, несмотря на интерес к внутренним направлениям.